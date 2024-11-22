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THY hangi seferler iptal oldu?

THY hangi seferler iptal oldu?
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Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda kalkışlı ve varışlı toplam 38 seferin iptal edildiğini duyurdu. Peki, THY hangi seferler iptal oldu?

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli yolcularımız, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan yüzde 10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10'u iç hat, 28'i dış hat) iptal edilmiştir" dedi. THY hangi seferler iptal oldu?

THY HANGİ SEFERLER İPTAL OLDU?

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyleİstanbul Havalimanı'nda kalkışlı ve varışlı toplam 38 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli yolcularımız, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan yüzde 10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10'u iç hat, 28'i dış hat) iptal edilmiştir" dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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