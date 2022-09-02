THY Genel Müdürü Ekşi: Son 20 Yılda THY'nin Uçak Sayısı 6 Kat Büyüdü Finans Haberleri Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, son 20 yılda uçak sayılarını 6 kat artırdıklarını belirterek, “Toplam uçak sayısı 65'ten 387'ye çıktı” dedi. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, son 20 yılda uçak sayılarını 6 kat artırdıklarını belirterek, "Toplam uçak sayısı 65'ten 387'ye çıktı" dedi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şirketin uçak sayısındaki artışa ilişkin bilgi verdi. Ekşi, "THY olarak son 20 yılda uçak sayısında 6 kat büyüdük. Uçak sayıları: Dar gövde 53'ten 257'ye, geniş gövde12'den 109'a, kargo 0'dan 21'e, toplam uçak sayısı 65'ten 387'ye çıktı. Türkiye büyüyor, #THY yüksekten uçuyor" dedi. Kaynak: ANKA / Finans Türk Hava Yolları Bilal Ekşi Finans Haberler

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