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THY Fransa seferleri neden iptal edildi? THY seferleri iptal mi oldu?

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THY Fransa seferleri neden iptal edildi? THY seferleri iptal mi oldu?

Son saatlerde duyulan haberlerin ardından Türk Hava Yolları ile seferi olan birçok kişi THY Fransa seferleri neden iptal edildi? Sorusunu ve THY seferleri iptal mi oldu? Sorusunu internet üzerinde araştırmaya başladı. Peki, THY Fransa seferleri neden iptal edildi? THY seferleri iptal mi oldu?

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Türk Hava Yolları seferlerinin iptal edilmesinin ardından seferi olan birçok kişi THY Fransa seferleri neden iptal edildi? Sorusunu merak ediyor. 16 Eylül 2022 Cuma günü Türk Hava Yolları tarafından Fransa'ya gerçekleştirilecek olan seferlerin iptal sebebi ne? THY Fransa seferleri neden iptal edildi? THY seferleri iptal mi oldu? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

THY FRANSA SEFERLERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

16 Eylül Cuma günü Fransa'da gerçekleştirilecek olan grev nedeniyle hava meydanlarında görevli hava trafik kontrolörleri grev gerçekleştirilecek. Grevin sebebi ise maaşlarda iyileştirme ve yaşanan eleman sıkıntısına dikkat çekmek için olduğu biliniyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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