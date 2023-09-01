THY, Emekli Uçak Teknisyeni Tayyar Güler'in Hayat Hikayesini Anlattı

Türk Hava Yolları (THY), havacılık sektöründe iz bırakan çalışanlarının hayat hikayelerini anlatan belgesel serisinin ilk bölümünde 93 yaşındaki emekli uçak teknisyeni Tayyar Güler'e yer verdi. THY'nin dijital kanallarında yayınlanan 'İz Bırakanlar' serisi, her bir çalışanının emeğinin önemini göstermeyi hedefliyor.

Bu yıl 90. senesini kutlayan Türk Hava Yolları (THY), havacılık sektöründe iz bırakan çalışanlarının hayat hikayelerini anlatan belgesel serisinin ilk bölümünde 93 yaşındaki emekli uçak teknisyeni Tayyar Güler'e yer verdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirkette görevli ilk teknik personelden biri olan Tayyar Güler ile gerçekleştirilen röportajda, THY'nin havacılık sektöründeki değerini anlatan bir sohbet yapıldı.

Duygusal anların yaşandığı çekimlerde Güler, THY'nin nasıl hayatının en önemli parçalarından biri haline geldiğini izleyenlere aktardı. Belgeselde, çekimlerin bir kısmının yapıldığı İstanbul Havalimanı'nda, THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut tarafından karşılanan Güler, hangardaki çalışanlara tecrübelerini aktardı.

THY, dijital kanallarında izleyiciyle buluşturduğu "İz Bırakanlar" serisiyle mihenk taşlarını anlatmayı ve gelecek hedeflerini planlarken her bir çalışanının emeğinin önemini göstermeyi hedefliyor.

Butikten zirveye olan yolculukta, binlerce çalışanıyla büyük bir aileyi oluşturan THY, çatısı altında iz bırakanları onurlandırmaya devam edecek.