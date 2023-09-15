Türk Hava Yolları'nın Amsterdam-İstanbul seferini tamamlayan uçağının teknik bakımı sırasında iniş takımında bir ceset bulundu. Türk Hava Yolları'nda kimin cesedi bulundu, olayda son durum nedir merak ediliyor. Peki, THY ceset bulundu! Türk Hava Yolları'nda kimin cesedi bulundu, olayda son durum nedir?

Türk Hava Yolları'nın (THY) Amsterdam- İstanbul seferini tamamlayan uçağının teknik bakımı sırasında iniş takımında kaçak bir yolcunun cansız bedeni bulundu. Uçakta ceset mi bulundu ve Türk Hava Yolları'nda kimin cesedi bulundu soruları gündeme geliyor. THY ceset bulundu! Türk Hava Yolları'nda kimin cesedi bulundu, olayda son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

THY CESET BULUNDU

Türk Hava Yolları'nın Amsterdam-İstanbul seferini tamamlayan uçağının teknik bakımı sırasında iniş takımında bir ceset bulundu. Olay yerine polis ekipleri çağırılırken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

TÜRK HAVA YOLLARI'NDA KİMİN CESEDİ BULUNDU?

Türk Hava Yolları'nın (THY) Amsterdam- İstanbul seferini tamamlayan uçağının teknik bakımı sırasında iniş takımında kaçak bir yolcunun cansız bedeni bulundu

OLAYDA SON DURUM NEDİR?

Edinilen bilgiye göre, TC-JOA tescilli Airbus A330 tipi uçağın dün saat 23.30'da Amsterdam'dan İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak daha sonra teknik bakıma alındı. Bu sırada yapılan incelemede uçağın iniş takımında kaçak bir yolcunun cesedi bulundu. Olay yerine polis ekipleri çağırılırken, geniş soruşturma başlatıldı.