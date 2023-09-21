THY, Bükreş'teki 30. yılını kutladı

Dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), ilk kez 1993'te seferlere başladığı Bükreş destinasyonunda 30. yılını tamamladı.

İstanbul-Bükreş uçuşlarının 30. yılı dolayısıyla Bükreş Henri Coanda Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, THY Bükreş Müdürü Hakkı Güntay, THY Doğu Avrupa'dan Sorumlu Satış Başkan Yardımcısı Sedat Orman, Bükreş Henri Coanda Havalimanı Direktörü Valentin İordache'nin katıldığı karşılama töreninde, Bükreş'e iniş yapan THY uçağı, su takı ile karşılandı.

Büyükelçi Altan, törende yaptığı konuşmada, dünyanın yıldızı olan THY'nin Romanya- Türkiye dostluğunun da yıldızı olduğunu söyledi.

Tören sonunda THY Doğu Avrupa'dan Sorumlu Satış Başkan Yardımcısı Orman, Bükreş Henri Coanda Havalimanı Direktörü İordache'ye plaket verdi.

İstanbul'a Bükreş'ten haftada 21 sefer düzenleyen THY, Romanya'da tek geniş gövde operasyonu yapan şirket olarak biliniyor.

THY, Romanya'nın diğer şehirleri olan Cluj'dan haftada 7, Köstence'den de haftada 4 sefer düzenliyor.