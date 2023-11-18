Türk Hava Yolları'nın (THY) hangi uçuşlarının iptal olduğu merak konusu oldu. İptal edilen seferler ve nedenleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz. Peki, THY bugün (18 Kasım) iptal edilen uçuşlar neler? Uçağım iptal mi oldu, neden? THY hangi seferler iptal oldu, sorgulama ekranı nedir? İşte, THY iptal olan uçuşlar!

THY BUGÜN (18 KASIM) İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR || Uçağım iptal mi oldu, neden? THY hangi seferler iptal oldu, sorgulama ekranı nedir?

Uçağım iptal mi oldu, neden iptal oldu? Türk Hava Yolları'nın (THY) hangi uçuşlarının iptal olduğu merak konusu oldu. İptal edilen seferler ve nedenleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.Peki, THY bugün (18 Kasım) iptal edilen uçuşlar neler? Uçağım iptal mi oldu, neden? THY hangi seferler iptal oldu, sorgulama ekranı nedir? İşte, THY iptal olan uçuşlar haberimizde...

THY BUGÜN (18 KASIM) İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR

Türk Hava Yolları (THY) bugün (18 Kasım) iptal edilen uçuşları açıkladı. X'te yapılan açıklamada "Değerli Yolcularımız, 18.11.2023 tarihli İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller mevcuttur." ifadelerine yer verildi.

THY İPTAL EDİLEN UÇUŞ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

UÇAĞIM İPTAL Mİ OLDU, NEDEN?

Hava muhalefeti veya acil durumlarda uçuşlar iptal edilebilmektedir. Uçuş iptali durumunda, havayolu şirketi veya seyahat acentesi ile iletişime geçmeniz en doğrusu olacaktır. Uçuş durumu, rezervasyon durumu ve iptal nedeni hakkında en güncel ve doğru bilgileri sağlamak için doğrudan ilgili havayolu veya seyahat acentesi ile iletişime geçmelisiniz.

THY HANGİ SEFERLER İPTAL OLDU, SORGULAMA EKRANI NEDİR?

İptal olan sefer bilgilerine THY'nin internet sitesi üzerinden bilet bilgilerinizi girerek öğrenebilirsiniz. İptal olan uçuş bilgisini öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

THY İPTAL OLAN UÇUŞ SON DAKİKA ÖĞREN (TIKLA)