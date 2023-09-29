THY, Berlin'e tarihi tasarıma sahip uçakla uçuş gerçekleştirdi

Türk Hava Yolları (THY), Berlin'e ilk uçuşunun 50. yıl dönümü nedeniyle tarihi bir tasarıma sahip Airbus A 330 ile Berlin Brandenburg Havalimanı'na (BER) uçuş gerçekleştirdi. THY, Berlin ile İstanbul'u günde 6 uçuşla birleştirirken, kargo alanında da BER'deki en büyük taşımacılık sağlayıcılardan biri oldu.

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın başkenti Berlin'e ilk uçuşunun 50. yıl dönümü nedeniyle tarihi bir tasarıma sahip Airbus A 330 ile Berlin Brandenburg Havalimanı'na (BER) uçuş gerçekleştirdi.

THY'den yapılan açıklamada, 50 yıl önce, 28 Eylül 1973 tarihinde Türk Hava Yolları'nın ilk uçağının o dönemin Berlin-Schönefeld Havalimanı'na indiği hatırlatıldı.

O günden beri İstanbul ile Berlin arasında direkt uçuşların yapıldığının belirtildiği açıklamada, "Jübile anısına, Türk Hava Yolları bugün tarihi tasarıma sahip bir Airbus A 330 ile BER'i ziyaret ediyor. 2022 yılında, hava yolu şirketi 700 binden fazla yolcusuyla Berlin Brandenburg Willy Brandt Başkent Bölgesi Havalimanı'ndaki en büyük beş şirket arasında yer aldı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, THY'nin Berlin ile İstanbul'u günde 6 uçuşla birleştirdiği aktarılarak, THY'nin Adana, Ankara, Antalya, Bodrum, Gaziantep, İzmir, Ordu-Giresun, Samsun ve Trabzon gibi destinasyonlara mevsimsel uçuşlar sunduğu belirtildi.

Kargo alanında ise THY'nin yüzde 15 pazar payı ile BER'deki yük taşımacılığı sağlayıcıları arasında en büyüklerden birisi olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Hava yolu şirketi, yılın başlarında deprem yardımı çerçevesinde hava kargo alanındaki gücünü etkileyici bir şekilde gösterdi. Türkiye'nin güneydoğusundaki depremden hemen sonra hava yolu şirketi, Berlin'den depremden etkilenen bölgeye yaklaşık 150 ton yük taşıdı." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, THY Berlin Müdürü Zekeriya Kurucam, "Bugünün uçuşunu özel retro temalı Airbus A330 ile gerçekleştirerek, bu önemli olayı kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Yarım yüzyıl boyunca buradaki iş ortaklarımızın ve yerel seyahat acentelerinin büyük desteği ve en önemlisi de yolcularımızın sarsılmaz güveni, 50 yıllık başarılı performansımızın hiç şüphesiz öncelikli unsurları arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Flughafen Berlin Brandenburg GmbH İcra Komitesi Başkanı Aletta von Massenbach da "THY'nin Berlin'deki 50 yılı, Berlin ile İstanbul arasındaki güçlü bağlantıyı gösteren etkileyici bir yolculuk. Turizm için olduğu kadar, iki şehir arasındaki ekonomik iş birliği için de önemli. İlk Berlin-Schönefeld uçuşundan Tegel'den yapılan bağlantılara ve şu anki başkent bölgesi BER havalimanındaki varlığına kadar, hava yolu şirketi bizim için önemli bir ortaktır. Türk Hava Yolları ile başarılı bir iş birliği yıllarının daha gelmesini dört gözle bekliyoruz." dedi.