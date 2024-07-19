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THY 84 SEFERİ İPTAL ETTİ! THY hangi seferleri iptal etti? THY SEFERLERİ SORGULAMA EKRANI

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THY 84 SEFERİ İPTAL ETTİ! THY hangi seferleri iptal etti? Türk Hava Yolları (THY), bazı uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu. İptal edilen toplam 84 seferin hangileri olduğu merak konusu oldu. THY'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, iptal edilen seferlerin detayları yer aldı.

Yazılım sistemindeki küresel sıkıntı hava ulaşımında aksamalara neden olurken Türk Hava Yolları, 84 seferin iptal edildiğini duyurdu. Türk Hava Yolları'nın hangi seferleri iptal ettiği merak ediliyor.

THY SEFERLERİ İPTAL Mİ ETTİ?

Yazılım sistemindeki küresel sıkıntı hava ulaşımında aksamalara neden olurken Türk Hava Yolları, 84 seferin iptal edildiğini duyurdu. Türk Hava Yolları (THY), Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi sürecinde iptal edilen seferler nedeniyle yolculara ilave bazı haklar tanındığını bildirdi.

THY 84 SEFERİ İPTAL ETTİ! THY hangi seferleri iptal etti?

HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

Konuyla ilgili açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün "Uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferler iptal edilecek olup, uçuşlarımız en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine dönecektir" dedi.

THY 84 SEFERİ İPTAL ETTİ! THY hangi seferleri iptal etti?

THY İPTAL OLAN SEFERLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İşte iptal edilen 84 sefer;

THY 84 SEFERİ İPTAL ETTİ! THY hangi seferleri iptal etti? THY SEFERLERİ SORGULAMA EKRANI

THY 84 SEFERİ İPTAL ETTİ! THY hangi seferleri iptal etti? THY SEFERLERİ SORGULAMA EKRANI

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Türk Hava Yolları Ulaşım Turizm Gündem Ekonomi Haberler

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