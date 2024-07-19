THY 84 SEFERİ İPTAL ETTİ! THY hangi seferleri iptal etti? THY SEFERLERİ SORGULAMA EKRANI

Yazılım sistemindeki küresel sıkıntı hava ulaşımında aksamalara neden olurken Türk Hava Yolları, 84 seferin iptal edildiğini duyurdu. Türk Hava Yolları'nın hangi seferleri iptal ettiği merak ediliyor.

THY SEFERLERİ İPTAL Mİ ETTİ?

Yazılım sistemindeki küresel sıkıntı hava ulaşımında aksamalara neden olurken Türk Hava Yolları, 84 seferin iptal edildiğini duyurdu. Türk Hava Yolları (THY), Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi sürecinde iptal edilen seferler nedeniyle yolculara ilave bazı haklar tanındığını bildirdi.

HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

Konuyla ilgili açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün "Uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferler iptal edilecek olup, uçuşlarımız en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine dönecektir" dedi.

THY İPTAL OLAN SEFERLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İşte iptal edilen 84 sefer;