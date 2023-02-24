Thun - Yverdon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Thun - Yverdon maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

Bugün İsviçre Challenge Ligi maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Thun - Yverdon karşılaşması oldu. Peki, Thun - Yverdon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Thun - Yverdon maçı nerede oynanıyor? Thun - Yverdon maçı şifresiz mi? Thun - Yverdon maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenir? İşte detaylar...

Thun - Yverdon maçına az bir süre kala maç hakkında detayları öğrenmek isteyen futbol severler, Thun - Yverdon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Thun - Yverdon maçı nerede oynanıyor? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

THUN - YVERDON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Thun - Yverdon İsviçre Challenge Ligi maçı 24 Şubat Cuma yani bu akşam saat 21:30 'da başlayacak.

THUN - YVERDON MAÇI HANGİ KANALDA?

Thun - Yverdon maçını Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.

THUN - YVERDON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İsviçre'da, İsviçre Stadyumu'nda oynanacak.