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Thun - Yverdon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Thun - Yverdon maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

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Thun - Yverdon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Thun - Yverdon maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

Bugün İsviçre Challenge Ligi maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Thun - Yverdon karşılaşması oldu. Peki, Thun - Yverdon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Thun - Yverdon maçı nerede oynanıyor? Thun - Yverdon maçı şifresiz mi? Thun - Yverdon maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenir? İşte detaylar...

Thun - Yverdon maçına az bir süre kala maç hakkında detayları öğrenmek isteyen futbol severler, Thun - Yverdon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Thun - Yverdon maçı nerede oynanıyor? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Thun - Yverdon İsviçre Challenge Ligi maçı 24 Şubat Cuma yani bu akşam saat 21:30 'da başlayacak.

Thun - Yverdon maçını Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Maç, İsviçre'da, İsviçre Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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