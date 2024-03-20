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Three Arrows Capital kurucu ortağından tepki çeken açıklama

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Kripto para piyasasının en çalkantılı dönemlerinden birinin merkezinde yer alan Three Arrows Capital (3AC), kurucu ortağı Kyle Davies'in iflasa ilişkin pişmanlık duymadığı açıklamalarıyla yeniden gündemde. Başarısız girişimci Kyle Davies, bu açıklamalarıyla kripto topluluğu tarafından tepki görüyor.

3AC Kurucuları Pişmanlık Duymuyor

Bir zamanlar kripto para piyasasının önde gelen hedge fonlarından biri olan Three Arrows Capital (3AC), 2022'de yaşanan piyasa düşüşlerinden ağır darbe alarak iflas etti. Bu olay, kripto para sektörünün risklerini ve yönetim zorluklarını gözler önüne sererken, 3AC'nin kurucularının son durumu da dikkat çekici.

Şirketin kurucu ortaklarından Kyle Davies, konuk olduğu programda, iflasla ilgili pişmanlık duymadığını ve şirketlerin yaşam döngüsü içerisinde iflasın kaçınılmaz bir son olduğunu savundu. Davies, önemli olanın kuruluş ve yönetim süreçlerindeki başarılara odaklanmak gerektiğini vurguladı.

2012 yılında Su Zhu ile birlikte kurulan 3AC'nin iflası, İngiliz Virgin Adaları, Singapur ve ABD'de bir dizi yasal süreci beraberinde getirdi. Su Zhu'nun tasfiye sürecine katılmadığı gerekçesiyle Eylül 2023'te Singapur'da tutuklanması ve dört ay hapis cezasına çarptırılması, şirketin yaşadığı krizin boyutlarını gözler önüne serdi. Zhu, Aralık 2023'te tahliye edildi.

Davies, Zhu'nun yakalanmasına yol açan mahkeme tarihinden haberdar olmadıklarını savundu ve avukatlarını bu bilgi eksikliği sebebiyle kovmayı düşündüklerini ifade etti. ABD vatandaşlığından çıkıp Singapur vatandaşlığına geçen Davies, Zhu'nun cezasını çekmek için Singapur'a dönmediğini ve kısa vadede dönmeyi planlamadığını da sözlerine ekledi.

3AC'nin kurucuları, iflasın ardından Dubai'de OPNX adında bir iflas talep borsası kurdu. Ancak borsa, düzenleyici kurumlar tarafından lisanssız faaliyet göstermekle suçlanarak kapatıldı. Sonrasında OPNX, LAMB adı altında yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

Son olarak bu gelişmelerin ışığında, Singapur Merkez Bankası 3AC kurucularına finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösterme yasağı getirdi. Ayrıca, bir İngiliz Virgin Adaları mahkemesi 3AC kurucularına ait 1 milyar doları aşkın varlığı dondurma kararı aldı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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