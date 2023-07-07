Meta şirketinin yeni sosyal medya platformu Threads ücretli mi, ücretsiz mi? Araştırmaları devam ediyor. Threads'e üye olmak isteyen kullanıcılar Threads'e üye olmak paralı mı? Araştırmasını gerçekleştiriyor. Peki, Threads ücretli mi, ücretsiz mi? Threads'e üye olmak paralı mı? Threads'de doğrulanmış hesap, premium hesap var mı? Meta şirketi Threads uygulamasının kullanımını ücretsiz olarak kullanıcılara sundu

Meta şirketinin yeni sosyal medya platformu Threads ücretli mi, ücretsiz mi? Araştırmaları devam ediyor. Platforma üye olmak isteyen kullanıcılar Threads'e üye olmak paralı mı? Araştırmasını gerçekleştiriyor. Peki, Threads ücretli mi, ücretsiz mi? Threads'e üye olmak paralı mı? Threads'de doğrulanmış hesap, premium hesap var mı?

THREADS ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

Meta şirketi Threads uygulamasının kullanımını ücretsiz olarak kullanıcılara sundu. Henüz uygulama içerisinde bir doğrulanmış hesap, üyelik sistemi veya premium hesap bulunmuyor. Bu nedenle herhangi bir ücret şimdilik söz konusu değil. Fakat ilerleyen günlerde yapılacak olan güncellemeler ile birlikte doğrulanmış hesap sisteminin gelebileceği öngörülmekte.