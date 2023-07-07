Üye Girişi
Haberler
Threads ücretli mi, ücretsiz mi? Threads'e üye olmak paralı mı? Threads'de doğrulanmış hesap, premium hesap var mı?

Threads ücretli mi, ücretsiz mi? Threads'e üye olmak paralı mı? Threads'de doğrulanmış hesap, premium hesap var mı?

Gündem Haberleri

Meta şirketinin yeni sosyal medya platformu Threads ücretli mi, ücretsiz mi? Araştırmaları devam ediyor. Threads'e üye olmak isteyen kullanıcılar Threads'e üye olmak paralı mı? Araştırmasını gerçekleştiriyor. Peki, Threads ücretli mi, ücretsiz mi? Threads'e üye olmak paralı mı? Threads'de doğrulanmış hesap, premium hesap var mı? Meta şirketi Threads uygulamasının kullanımını ücretsiz olarak kullanıcılara sundu

Twitter'a alternatif sosyal medya platformlarının sayısı giderek artıyor! İşte 5 alternatif uygulamaTwitter'a alternatif sosyal medya platformlarının sayısı giderek artıyor! İşte 5 alternatif uygulama
Ortalık fena karıştı! Twitter, Threads'i geliştiren Meta'yı dava açmakla tehdit ettiOrtalık fena karıştı! Twitter, Threads'i geliştiren Meta'yı dava açmakla tehdit etti

Meta şirketinin yeni sosyal medya platformu Threads ücretli mi, ücretsiz mi? Araştırmaları devam ediyor. Platforma üye olmak isteyen kullanıcılar Threads'e üye olmak paralı mı? Araştırmasını gerçekleştiriyor. Peki, Threads ücretli mi, ücretsiz mi? Threads'e üye olmak paralı mı? Threads'de doğrulanmış hesap, premium hesap var mı?

THREADS ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

Meta şirketi Threads uygulamasının kullanımını ücretsiz olarak kullanıcılara sundu. Henüz uygulama içerisinde bir doğrulanmış hesap, üyelik sistemi veya premium hesap bulunmuyor. Bu nedenle herhangi bir ücret şimdilik söz konusu değil. Fakat ilerleyen günlerde yapılacak olan güncellemeler ile birlikte doğrulanmış hesap sisteminin gelebileceği öngörülmekte.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Threads Gündem Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title