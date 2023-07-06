Threads hesabı nasıl silinir merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Threads hesabının silinme ayarları araştırılmaktadır. Peki, Threads silinince İnstagram hesabı silinir mi? İnstagram hesabı silinmeden Threads nasıl silinir? İşte detaylar...

Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu. Büyük ilgi uyandıran uygulamayailk 4 saatte 5 milyonun üzerinde kişi kaydoldu. Threads hesabı nasıl silinir merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından İnstagram hesabı silmeden Threads nasıl silinir araştırılıyor. Peki, Threads silinince İnstagram hesabı silinir mi? İnstagram hesabı silinmeden Threads nasıl silinir? Detaylar haberimizde...

THREADS ÖZELLİKLERİ NELER?

Threads'in vizyonunun sohbet için açık ve samimi bir kamusal alan yaratmak olduğunu belirten Zuckerberg, Instagram'ın en iyi yaptığı şeyi almayı, metinler, fikirler ve insanların akıllarından geçenleri tartışma etrafında yeni bir deneyim yaratmayı umduklarını kaydetti. Zuckerberg, "Threads, ilk 4 saatte 5 milyon üyeyi geçti." bilgisini paylaştı.

THREADS SİLİNİNCE İNSTAGRAM HESABI SİLİNİR Mİ?

Threads hesabı silmek için bir özellik bulunmamaktadır.İnstagram'ın yetkilileri tarafından, Threads hesabını silmek isteyen kullanıcıların İnstagram hesabının da kapatılacağı açıklanmıştır.