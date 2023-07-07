Son günlerin popüler sosyal medya platformu Threads hakkındaki detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Threads silersek ne olur? Threads silersek İnstagram hesabımız silinir mi? Threads hesabımı silersem ne olur?

Son günlerin popüler sosyal medya platformu Threads hakkındaki detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Threads silersek ne olur? Sorusu, platform hakkında en çok merak edilen konulardan bir tanesi oluyor. Peki, Threads silersek ne olur? Threads silersek İnstagram hesabımız silinir mi? Threads hesabımı silersem ne olur?

THREADS SİLERSEK NE OLUR?

META şirketinin yeni uygulaması olarak kullanıma açılan Threads'te eğer hesabınızı silerseniz, bağlantılı olduğu için Instagram hesabınız da siliniyor. Bu nedenle birçok kişi Threads hesabını silmek yerine dondurmayı tercih erdiyor ve böylece İnstagram hesabını kullanmaya devam edebiliyor.