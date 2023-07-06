THREADS nedir, nasıl indirilir, nasıl kullanılır? Threads giriş, üye ol, kayıt ol! Meta'nın Twitter'a rakip platformu Threads! Threads giriş yap!

Facebook'un sahibi Meta şirketi, Twitter'a rakip olarak geliştirdiği Threads platformunu duyurdu. Instagram'la bağlantılı olarak çalışacak Threads, Apple App Store'da da yerini aldı. Peki, Threads nedir, nasıl indirilir, nasıl kullanılır? Threads giriş, üye ol, kayıt ol! Meta'nın Twitter'a rakip platformu Threads çıktı mı? İşte detaylar…

Meta şirketine ait Facebook, Twitter'a rakip olacak yeni bir platform olan Threads'i duyurdu. Threads, Instagram ile entegre çalışacak ve Apple App Store'da da kullanıma sunuldu.Peki, Threads nedir, nasıl indirilir, nasıl kullanılır? Threads giriş, üye ol, kayıt ol! Meta'nın Twitter'a rakip platformu Threads çıktı mı? İşte detaylar…

THREADS NEDİR, NASIL İNDİRİLİR, NASIL KULLANILIR?

Meta şirketine ait olan Facebook, Twitter'a rakip olacak Threads platformunun Perşembe günü kullanıma açılacağını duyurdu. Threads, Instagram ile bağlantılı olarak çalışacak ve Apple App Store'da yerini aldı. Uygulamanın ekran görüntüleri, Twitter'a benzer bir arayüzü olduğunu gösteriyor.

Meta, platformu "metin tabanlı sohbet uygulaması" olarak tanıtıyor. Threads'in piyasaya sürülmesi, Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg ve Twitter'ın sahibi Elon Musk arasındaki rekabetin son adımı oldu. İkili geçen ay birbirleriyle dövüşmeyi kabul ettiklerine yönelik paylaşımlar yapmıştı. Öte yandan Twitter, popüler yönetim araçlarından Tweetdeck'in 30 gün içinde ücretli hale geleceğini duyurdu. Elon Musk, şirketi satın aldığından bu yana kullanıcıları aylık abonelikle para ödemeye ikna etmek için çabalıyor.

Threads App

THREADS GİRİŞ YAP, ÜYE OL, KAYIT OL!

Cumartesi günü Twitter'a ücretli abone olmayanların görebilecekleri tweet sayısı sınırlandırıldı ve platforma üye olmayanlar tweetlere erişemez hale getirildi. Meta'nın Threads uygulamasının ücretsiz olacağı ve görüntülenebilecek paylaşım sayısında bir sınırlama olmayacağı tahmin ediliyor. App Store'da yapılan tanıtımda, "Threads, toplulukların bugün önemsedikleri konulardan yarının gündemini belirleyen konulara kadar her şeyi tartıştığı bir yerdir" ifadesine yer verildi. Uygulama, Meta'nın diğer uygulamaları gibi telefonunuzdaki birçok veriye erişebilecek, bunlar arasında konum, satın aldığınız ürünler ve internet geçmişi de bulunuyor.

Son zamanlarda Twitter'a benzeyen birkaç uygulama yayılmaya başladı. Bunlar arasında Mastodon ve Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kurduğu Truth Social da bulunuyor. Twitter'a getirilen kısıtlamalar nedeniyle bir diğer benzer uygulama olan Bluesky, "rekor miktarda trafik aldıklarını" açıkladı. Ancak Threads'in Twitter'a karşı daha güçlü bir rakip olması muhtemel. Mark Zuckerberg, daha önce başka şirketlerin fikirlerini alarak kendi ürünlerine başarıyla entegre etmesiyle tanınıyor.

Threads App

META'NIN TWITTER'A RAKİP PLATFORMU THREADS ÇIKTI MI?

Instagram'daki Reels, TikTok'un video arayüzünün bir kopyasıydı ve Instagram Hikayeleri de Snapchat'in özelliklerinden ilham alındı. Diğer rakiplerden farklı olarak Meta'nın Twitter ile rekabet edebilecek maddi gücü de bulunuyor. Threads, Instagram'a bağlı olarak çalışacak ve böylece milyonlarca hesapla eş leşecek. Bu nedenle, rakiplerinden farklı olarak sıfırdan başlaması gerekmeyecek. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından attığı bazı adımlar ifade özgürlüğü açısından takdir edilse de bazı adımları eleştirildi ve Twitter kullanıcılarının bir kısmı platformdan uzaklaştı. Zuckerberg şimdi bu kullanıcıları Threads'e çekebilmeyi umuyor.

UYGULAMADAN EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

Instagram'ın yeni uygulaması Threads dün gece çıktı. İşte uygulamaya ait ekran görüntüleri: