Son günlerde oldukça popüler bir uygulama haline gelen Threads ne işe yarıyor? Birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kullanıma açıldığı andan itibaren oldukça büyük bir kullanıcı sayısı elde eden Threads uygulaması ne işe yarıyor, amacı ne? Sorularını yanıtladık. Peki, Threads ne işe yarıyor? Threads uygulaması ne işe yarıyor, amacı ne? Threads'in Twitter'dan farkı ne? İşte Threads hakkında merak edilenler!

Son günlerde oldukça popüler bir uygulama haline gelen Threads ne işe yarıyor? Birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kullanıma açıldığı andan itibaren oldukça büyük bir kullanıcı sayısı elde eden Threads uygulaması ne işe yarıyor, amacı ne? Sorularını yanıtladık. Peki, Threads ne işe yarıyor? Threads uygulaması ne işe yarıyor, amacı ne? Threads'in Twitter'dan farkı ne? İşte Threads hakkında merak edilenler!

THREADS NE İŞE YARIYOR?

Threads, Meta şirketi tarafından oluşturulan, kullanıcıların metin, fotoğraf ve video içerikler oluşturabildiği bir sosyal medya platformudur. Ağırlıklı olarak metin içermesi nedeniyle kullanıcılar tarafından Twitter'a benzetilmekte ve kıyaslanmaktadır. Uygulama içerisinde henüz mesaj ve hashtag sisteminin olmaması nedeniyle kullanıcılardan büyük bir tepki almıştır. İlerleyen günlerde ise bu özelliklerin kullanıcıların kullanımına açılacağı tahmin ediliyor.