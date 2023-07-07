Threads nasıl yapılır? Threads İnstagram biyografisine nasıl eklenir?

Threads İnstagram biyografisine nasıl eklenir? İnstagram hesabı ile giriş yaparak Threads ve İnstagram hesabınızın entegre bir şekilde çalışması için neler yapabileceğinizi anlattık. Peki, Threads biyografiye ekleme nasıl yapılır? Threads İnstagram biyografisine nasıl eklenir?

META şirketi tarafından geliştirilen ve ilk günden itibaren birçok kişi tarafından merak edilen Threads biyografiye ekleme nasıl yapılır? Araştırılıyor. Birçok kişinin paylaşım yapması ile birlikte Threads İnstagram biyografisine nasıl eklenir? Sorusu merak ediliyor. İnstagram ile entegre bir şekilde çalışan Threads kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor. Peki,Threads biyografiye ekleme nasıl yapılır? Threads İnstagram biyografisine nasıl eklenir? İşte Threads biyografiye ekleme özelliği hakkında merak edilen tüm detaylar...

THREADS BİYOGRAFİYE EKLEME NASIL YAPILIR?

Threads biyografiye eklemek için henüz üye olmadıysanız, uygulama marketi üzerinden indireceğiniz Threads uygulamasına instagram hesabı ile giriş yaparak Threads ve İnstagram hesabınızı ilişkilendirebilirsiniz. Böylece Threads kısmı İnstagram biyografinizde yer alır. Fakat META İnstagram hesabı ile giriş yapmayan kullanıcılara daha sonrasında Threads biyografiye ekleme imkânı sunmuyor. İlerleyen günlerde bu özellik hakkında yapılacak olan bir güncelleme ile birlikte bu imkânın kullanıcılara sunulacağı öngörülüyor.