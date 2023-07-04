ABD'li girişimci Mark Zuckerberg'in sahip olduğu sosyal medya platformu Meta, Twitter'a rakip olduğu belirtilen Threads adlı yeni sosyal medya platformunu Perşembe günü kullanıma sunacak. Peki Threads nasıl kullanılır? Threads nasıl ve nereden indirilir?

Threads nasıl kullanılır? ABD'li girişimci Mark Zuckerberg'in sahip olduğu sosyal medya platformu Meta, Twitter'a rakip olduğu belirtilen Threads adlı yeni sosyal medya platformunu Perşembe günü kullanıma sunacak. Peki Threads nasıl kullanılır? Threads nasıl ve nereden indirilir? Detaylar...

THREADS NASIL KULLANILIR?

Twitter CEO'su Elon Musk'ın platforma getirdiği görüntüleme sınırı kullanıcıların büyük tepkisini çekerken, ABD'li girişimci Mark Zuckerberg'ten dikkat çeken bir hamle geldi. Zuckerberg'in sahibi olduğu sosyal medya platformu Meta, Twitter'a rakip olacak Threads isimli yeni platformu perşembe günü kullanıma sunuyor.

SANAL MAĞAZADA "ÖN İNDİRME" DURUMUNDA

Elon Musk'ın sahip olduğu Twitter'a Tweet görüntüleme limitlerinin gelmesinin hemen ardından Mark Zuckerberg'in şirketi Meta, Threads uygulamasını Perşembe günü kullanıma sunacağını duyurdu. Hali hazırda Apple sanal mağazalarında 'ön indirme' durumda olan Threads'in tanıtımında "Fikirleri ve trendleri yazıyla paylaş" sloganı yer aldı. Platformun web sitesinde ise Perşembe günü sona erecek şekilde geri sayım olduğu görüldü.

MUSK: ÇOK ŞÜKÜR ÇOK AKLI BAŞINDA ÇALIŞIYORLAR

Uygulamayla ilgili detaylı tanıtım açıklamasında "Instagram'ın metin tabanlı konuşma uygulaması olan Threads ile daha fazlasını söyleyin. Threads, bugün ilgilendiğiniz konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi tartışmak için toplulukların bir araya geldiği yerdir" ifadeleri yer aldı. Elon Musk, Threads uygulamasının duyurulduğu bir Tweet'e "Çok şükür çok aklı başında çalışıyorlar" yorumunu yaptı.