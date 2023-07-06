Threads mail ile giriş yok mu, sadece instagramla mı giriş yapılıyor? Threads Kullanım Rehberi 2023! Threads nasıl kayıt olunur, kullanım rehberi!

Meta şirketi, Twitter'a rakip olarak geliştirdiği Threads platformunu duyurdu. Türkiye saatiyle 6 Temmuz 2023 saat 02.00'de Threads uygulaması açıldı. Instagram'la bağlantılı olarak çalışacak Threads, Apple App Store'da da yerini aldı. Peki, Threads mail ile giriş yok mu, sadece instagramla mı giriş yapılıyor? Threads Kullanım Rehberi 2023! Threads nasıl kayıt olunur? Threads nasıl kullanılır? Threads uygulaması özellikleri neler? Threads giriş, üye ol, kayıt ol! İşte detaylar…

Twitter'a rakip olacak yeni bir platform olan Threads'i açıldı. Threads, Instagram ile entegre çalışacak ve Apple App Store'da da kullanıma sunuldu. Peki, Threads mail ile giriş yok mu, sadece instagramla mı giriş yapılıyor? Threads Kullanım Rehberi 2023! Threads nasıl kayıt olunur? Threads nasıl kullanılır? Threads uygulaması özellikleri neler?Threads giriş, üye ol, kayıt ol! İşte detaylar…

THREADS MAİL İLE GİRİŞ YOK MU, SADECE INSTAGRAMLA MI GİRİŞ YAPILIYOR?

Uygulamayı kullanabilmek için Instagram hesabınızın olması gerekiyor. Threads'e mail ile giriş yok, sadece Instagramla giriş yapılıyor.

Meta şirketine ait olan Facebook, Twitter'a rakip olacak Threads platformu kullanıma açıldı. Threads, Instagram ile bağlantılı olarak çalışacak ve Apple App Store'da yerini aldı. Uygulamanın ekran görüntüleri, Twitter'a benzer bir arayüzü olduğunu gösteriyor. Threads kayıt olmak için App Store ya da Google Play Store'dan uygulamayı indirebilirsiniz.

THREADS KULLANIM REHBERİ 2023

Threads'i Instagram hesabınızdan indirmek içinse arama bölümüne "ticket" yazmanız gerekmektedir. Bu kelimeyi arattıktan sonra karşınıza çıkacak olan pembe bilet görseline tıklamanız gerekiyor. Threads kayıt olmak için App Store ya da Google Play Store'dan uygulamayı indirebilirsiniz. Uygulamayı kullanabilmek için Instagram hesabınızın olması gerekiyor. Threads'e mail ile giriş yok, sadece Instagramla giriş yapılıyor.

Meta, platformu Threads'i "metin tabanlı sohbet uygulaması" olarak tanıtıyor. Threads'in kullanımı ise bir hayli kolay. Arayüzü hem Twitter hem de Instagram'a benziyor. Twitter benzeri karakter sınırlaması olan "Threads"ler atabiliyorsunuz. Dilerseniz Threadslerinize video ve fotoğrafta ekleyebilirsiniz. Threads'in en çok eleştiri alan yönlerinden biri ise gündem sekmesi olmaması. Twitter'daki hashtagler burada çalışmıyor dolayısıyla takip ettikleriniz ya da rastgele kişilerin Threadsleri önünüze düşüyor.