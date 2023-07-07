Twitter'a alternatif olarak Meta tarafından çıkarılan Threads'in kullanıcı sayısı hızla artıyor. Threads kullanıcıları uygulamaya Instagram kullanıcı adı ile kayıt olabiliyor. Peki Threads kullanıcı adı nasıl değiştirilir? Threads kullanıcı adı değişiyor mu, değiştirilebilir mi?

Threads kullanıcı adı nasıl değiştirilir? Twitter'a alternatif olarak Meta tarafından çıkarılan Threads'in kullanıcı sayısı hızla artıyor. Threads kullanıcıları uygulamaya Instagram kullanıcı adı ile kayıt olabiliyor. Peki Threads kullanıcı adı nasıl değiştirilir? Threads kullanıcı adı değişiyor mu, değiştirilebilir mi? Detaylar...

THREADS KULLANICI ADI DEĞİŞİYOR MU?

Threads kullanıcı adı Instagram kullanıcı adı ile aynı olmak zorundadır. Henüz uygulamaya Threads kullanıcı adını değiştirme özelliği gelmedi. Threads kullanıcı adını değiştirmek için Threads'a kayıt olduğunuz Instagram hesabınızın kullanıcı adını değiştirmelisiniz.

THREADS NEDİR?

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i, iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunuldu ve uygulama ilk 4 saatte 5 milyonun üzerinde kişi kaydoldu. Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi.

THREADS NASIL SİLİNİR?

Threads hesabı silmek için bir özellik bulunmamaktadır.İnstagram'ın yetkilileri tarafından, Threads hesabını silmek isteyen kullanıcıların İnstagram hesabının da kapatılacağı açıklanmıştır.