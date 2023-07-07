Threads uygulaması hakkında detaylar araştırılmaktadır. Yeni sosyal medya platformu Threads kullanıma sunuldu. Threads nasıl kullanılır merak konusu oldu. Peki, Threads İnstagram nedir, nasıl kullanılır? Threads nasıl bir uygulama? Threads Android'de var mı? İşte detaylar...

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu. 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaşan Threads hakkında yeni detaylar araştırılmaktadır. Kullanıcılar tarafından Threads'in nasıl kullanılacağı araştırılıyor. Threads hangi telefonlara indirilebilir merak konusu oldu. Peki, Threads İnstagram nedir, nasıl kullanılır? Threads nasıl bir uygulama? Threads Android'de var mı? Detaylar haberimizde...

THREADS NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu. Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulan yeni bir uygulama olduğu bildirildi. Metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulan Threads, aynı anda 100 ülkede kullanıma sunulurken Avrupa Birliği ülkelerinde henüz kullanılamamakta. Bu durumun sebebi ise AB'nin regülasyonları.

THREADS ÖZELLİKLERİ NELER?

Threads uygulamasındaki tweet'lere "threads" adı verilirken, retweet işlemi için "repost" terimi kullanılıyor. Platformdaki karakter sınırlaması 500 karakter olarak belirlenirken, Twitter'da ise çoğu kullanıcı için bu sayı 280 karakter.