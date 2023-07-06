Threads instagram hızlı kayıt olma! Threads nasıl kayıt olunur? Threads nasıl kullanılır? Threads uygulaması özellikleri neler? Threads giriş yap!

Facebook'un sahibi Meta şirketi, Twitter'a rakip olarak geliştirdiği Threads platformunu duyurdu. Türkiye saatiyle 6 Temmuz 2023 saat 02.00'de Threads uygulaması açıldı. Instagram'la bağlantılı olarak çalışacak Threads, Apple App Store'da da yerini aldı. Peki, Threads instagram hızlı kayıt olma! Threads nasıl kayıt olunur? Threads nasıl kullanılır? Threads uygulaması özellikleri neler? Threads giriş, üye ol, kayıt ol! İşte detaylar…

Meta şirketine ait Facebook, Twitter'a rakip olacak yeni bir platform olan Threads'i duyurdu. Threads, Instagram ile entegre çalışacak ve Apple App Store'da da kullanıma sunuldu.Peki, Threads instagram hızlı kayıt olma! Threads nasıl kayıt olunur? Threads nasıl kullanılır? Threads uygulaması özellikleri neler? Threads giriş, üye ol, kayıt ol! İşte detaylar…

THREADS INSTAGRAM HIZLI KAYIT OLMA

Meta şirketine ait olan Facebook, Twitter'a rakip olacak Threads platformu kullanıma açıldı. Threads, Instagram ile bağlantılı olarak çalışacak ve Apple App Store'da yerini aldı. Uygulamanın ekran görüntüleri, Twitter'a benzer bir arayüzü olduğunu gösteriyor. Threads kayıt olmak için App Store ya da Google Play Store'dan uygulamayı indirebilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra karşınıza aşağıdaki ekran gelmiş olacak.

Threads uygulaması arayüzü

Threads'i Instagram hesabınızdan indirmek içinse arama bölümüne "ticket" yazmanız gerekmektedir. Bu kelimeyi arattıktan sonra karşınıza çıkacak olan pembe bilet görseline tıklamanız gerekiyor.

THREADS NASIL KULLANILIR?

Meta, platformu Threads'i "metin tabanlı sohbet uygulaması" olarak tanıtıyor. Threads'in kullanımı ise bir hayli kolay. Arayüzü hem Twitter hem de Instagram'a benziyor. Twitter benzeri karakter sınırlaması olan "Threads"ler atabiliyorsunuz. Dilerseniz Threadslerinize video ve fotoğrafta ekleyebilirsiniz. Threads'in en çok eleştiri alan yönlerinden biri ise gündem sekmesi olmaması. Twitter'daki hashtagler burada çalışmıyor dolayısıyla takip ettikleriniz ya da rastgele kişilerin Threadsleri önünüze düşüyor.

THREADS GİRİŞ, ÜYE OL, KAYIT OL

Meta'nın Twitter benzeri uygulaması Threads tüm dünyada açıldı. İnsanlar şu anda akın akın Threads uygulamasını kullanmaya başladı. Öte yandan hala Threads indirmeyen veya giriş yapmayan varsa aşağıdaki bağlantılardan üye olabilirler. Threads'in internet sitesi de yayınlandı. Threads.net adresinden Threads'in resmi sitesine ulaşabilirsiniz.

threads.net