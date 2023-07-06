Threads hesap silme işlemi nasıl yapılır merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Threads hesabı silme araştırılmaktadır. Peki, Threads hesap nasıl silinir? THREADS HESAP SİLME! Threads nasıl dondurulur? İşte detaylar...

Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu. Büyük ilgi uyandıran uygulamayailk 4 saatte 5 milyonun üzerinde kişi kaydoldu. Threads hesabı silinilir mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Threads'in özellikleri araştırılmaktadır. Threads hesap nereden, nasıl silinir merak konusu oldu. Peki, Threads hesap nasıl silinir? Threads nasıl dondurulur? İşte, Threads hesap silme linki!

THREADS NEDİR?

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i, iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunuldu ve uygulama ilk 4 saatte 5 milyonun üzerinde kişi kaydoldu. Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi.

THREADS NASIL SİLİNİR?

Threads hesabı silmek için bir özellik bulunmamaktadır.İnstagram'ın yetkilileri tarafından, Threads hesabını silmek isteyen kullanıcıların İnstagram hesabının da kapatılacağı açıklanmıştır.