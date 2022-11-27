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Thorgan Hazard ve Eden Hazard kardeş mi? Eden Hazard kardeşi kim?

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Thorgan Hazard ve Eden Hazard kardeş mi? Eden Hazard kardeşi kim?

Belçika milli takım forması giyen Thorgan Hazard ve Eden Hazard'ın soyadı benzerliği nedeniyle futbolseverler "Thorgan Hazard ve Eden Hazard kardeş mi?" şeklinde araştırma yapıyor. Peki, Thorgan Hazard ve Eden Hazard kardeş mi? Eden Hazard kardeşi kim? Eden Hazard kaç kardeş?

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2022 Dünya Kupası'nda F grubunda mücadele eden Belçika milli takımında forma giyen Thorgan Hazard ve Eden Hazard'ın kardeş olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Thorgan Hazard ve Eden Hazard kardeş mi? Eden Hazard kardeşi kim? Eden Hazard kaç kardeş? İşte detaylar…

Belçikalı milli takım futbolcuları Thorgan Hazard ve Eden Hazard kardeştir. Eden Hazard, Thorgan Hazard'dan iki yaş büyüktür.

Thorgan Hazard, 1 Temmuz 2019'da Borussia Mönchengladbach'tan Borussia Dortmund'a 38 milyon euro karşılığında transfer olmuştur.

Belçikalı Hazard ailesi 4 kardeştir. Kardeşlerin en büyüğü 1991 doğumlu Eden Hazard'dır.

  • Eden Hazard –7 Ocak 1991
  • Thorgan Hazard – 29 Mart 1993
  • Kylian Hazard –5 Ağustos 1995
  • Ethen Hazard –9 Ağustos 2003
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