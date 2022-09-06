İcardi'de mutlu sona ulaşan Sarı Kırmızılı kulübün İsveçli ve Belçikalı süper starlarla görüşmelere başladığı öğrenilirken, Thorgan Hazard sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Thorgan Hazard kimdir? Thorgan Hazard kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla deviren Galatasaray'da trasnfer çalışmaları hız kazandı. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Cimbom'da, 2 aday daha listeye eklendi. Futbolseverler ise Thorgan Hazard'i mercek altına aldı. Peki,Thorgan Hazard kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Thorgan Hazard kimdir?

THORGAN HAZARD KİMDİR?

Doğum tarihi: 29 Mart 1993

(29yaşında),

La Louvière, Belçika

Boy: 1,75 m

Kilo: 71 kg