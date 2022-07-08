Thor: Love and Thunder oyuncuları! Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü oyuncuları kim?

Thor Love and Thunder oyuncuları merak ediliyor. Thor : Aşk ve Gök Gürültüsü, Marvel Comics karakteri Thor'u temel alan, 8 Temmuz 2022'de yayınlanması planlanan bir Amerikan süper kahraman filmidir. Peki, Thor Love and Thunder oyuncuları kim? İşte, Thor Love and Thunder oyuncu kadrosu haberimizde...

THOR LOVE AND THUNDER OYUNCULARI

Chris Hemsworth: Thor : Bir Avenger ve Asgard'ın eski kralı. İskandinav mitolojisindeki aynı isimdeki tanrıya dayanıyor.

Christian Bale: Gorr the God Butcher: Bütün tanrıları yok etmek isteyen,dünyadışı bir savaşçı.

Natalie Portman: Jane Foster : Bir astrofizikçi ve Thor'un eski sevgilisi kanser tedavisi oluyor ve süper kahramana dönüşerek Mighty Thor adını alıyor. Thor'a benzer güçler kazanıyor. Serinin önceki filmi Thor: Ragnarok'ta (2017)'ta yer almayan Portman, yönetmen Taika Waititi ile yaptığı görüşmenin ardından geri dönmeyi kabul etti.

Tessa Thompson: Valkyrie : Asgard'ın yeni yöneticisi. Mitolojik yaratık Brunhilda'ya dayanıyor. Thompson ve yapımcı Kevin Feige, karakterin çizgi romanlardaki gibi biseksüel olduğunu ve Marvel Studios'un ilk LGBTQ süper kahraman olacağını söyledi.

Jaimie Alexander: Sif: Asgardlı savaşçı ve Thor'un çocukluk arkadaşı.İskandinav mitolojisindeki aynı isimli tanrıçaya dayanıyor.

Taika Waititi: Korg

Jeff Goldblum: Grandmaster

Chris Pratt: Peter Quill / Star-Lord

Dave Bautista: Drax the Destroyer

Karen Gillan: Nebula

Vin Diesel: Groot (ses)

Bradley Cooper: Rocket Raccoon (ses)

Pom Klementieff: Mantis

Sean Gunn: Kraglin Obfonteri

Russell Crowe: Zeus:Olympos'un kralı olan Yıldırım tanrısı.Yunan mitolojisindeki aynı adlı tanrıya dayanmaktadır.

THOR LOVE AND THUNDER HAKKINDA

Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü, Marvel Comics karakteri Thor'u temel alan, 8 Temmuz 2022'de yayınlanması planlanan bir Amerikan süper kahraman filmidir. Marvel Studios tarafından üretilen ve Walt Disney Pictures tarafından dağıtılan filmin, Marvel Sinematik Evreni'nin 29. filmi olup başrollerinde Chris Hemsworth, Christian Bale, Natalie Portman ve Tessa Thompson yer almaktadır.