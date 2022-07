Thor: Love and Thunder ne zaman çıkacak? Thor 4 ne zaman çıkacak? Thor: Love and Thunder çıkış tarihi!

Thor Love and Thunder ne zaman çıkacak? Thor serisinin ilk 3 filmi olan Thor 1, Thor: Karanlık Dünya ve Thor: Ragnarok filmlerinin ardından Thor hayranları Thor 4 için yani Thor: Love and Thunder filmi için beklemeye başladı. Peki, Thor Love and Thunder ne zaman çıkacak? Thor Aşk ve Gök Gürültüsü ne zaman çıkacak? Thor 4 ne zaman çıkacak? Thor Love and Thunder çıkış tarihi haberimizde...

THOR LOVE AND THUNDER NE ZAMAN ÇIKACAK?

Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü, Marvel Comics karakteri Thor'u temel alan, 8 Temmuz 2022'de yayınlanması planlanan bir Amerikan süper kahraman filmidir. Marvel Studios tarafından üretilen ve Walt Disney Pictures tarafından dağıtılan filmin, Marvel Sinematik Evreni'nin 29. filmi olup başrollerinde Chris Hemsworth, Christian Bale, Natalie Portman ve Tessa Thompson yer almaktadır.

THOR: AŞK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ OYUNCULARI

Chris Hemsworth: Thor : Bir Avenger ve Asgard'ın eski kralı. İskandinav mitolojisindeki aynı isimdeki tanrıya dayanıyor.

Christian Bale: Gorr the God Butcher: Bütün tanrıları yok etmek isteyen,dünyadışı bir savaşçı.

Natalie Portman: Jane Foster : Bir astrofizikçi ve Thor'un eski sevgilisi kanser tedavisi oluyor ve süper kahramana dönüşerek Mighty Thor adını alıyor. Thor'a benzer güçler kazanıyor. Serinin önceki filmi Thor: Ragnarok'ta (2017)'ta yer almayan Portman, yönetmen Taika Waititi ile yaptığı görüşmenin ardından geri dönmeyi kabul etti.

Tessa Thompson: Valkyrie : Asgard'ın yeni yöneticisi. Mitolojik yaratık Brunhilda'ya dayanıyor. Thompson ve yapımcı Kevin Feige, karakterin çizgi romanlardaki gibi biseksüel olduğunu ve Marvel Studios'un ilk LGBTQ süper kahraman olacağını söyledi.

Jaimie Alexander: Sif: Asgardlı savaşçı ve Thor'un çocukluk arkadaşı.İskandinav mitolojisindeki aynı isimli tanrıçaya dayanıyor.

Taika Waititi: Korg

Jeff Goldblum: Grandmaster

Chris Pratt: Peter Quill / Star-Lord

Dave Bautista: Drax the Destroyer

Karen Gillan: Nebula

Vin Diesel: Groot (ses)

Bradley Cooper: Rocket Raccoon (ses)

Pom Klementieff: Mantis

Sean Gunn: Kraglin Obfonteri

Russell Crowe: Zeus:Olympos'un kralı olan Yıldırım tanrısı.Yunan mitolojisindeki aynı adlı tanrıya dayanmaktadır.

THOR: AŞK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ GÖSTERİM TARİHİ

Filmin 8 Temmuz 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürülmesi planlanıyor.