Thor: Love and Thunder ne zaman çıkacak? Ne zaman sinemalarda? Thor Love and Thunder çıkış tarihi ne zaman? - Haberler

Thor : Love and Thunder ne zaman çıkacak, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Serinin dördüncü filminde Jane Foster'ı canlandıran Natalie Portman geri dönerken büyük bir heyecan da bizleri bekliyor. Yeni filmin kötü karakteri da ilk defa bu fragmanda gözler önüne serildi. Thor : Love and Thunder ne zaman çıkacak?

THOR: LOVE AND THUNDER NE ZAMAN ÇIKACAK?

8 Temmuz'da vizyona girmesi beklenen Thor : Love and Thunder filminden yeni bir fragman daha geldi.

İki Thor'u bir arada göreceğimiz yeni filmin ana kötü karakterini de yeni fragman ile birlikte sonunda görmüş olduk. Christian Bale tarafından canlandırılan Gorr karakterinin lakabı ise "Tanrı Kasabı". Daha önce ailesi ve çocuklarını bir trajedi ile kaybeden Gorr, evrende gezerek çeşitli tanrıları öldürüyor. Bu seferki hedefi ise Thor ve Zeus gibi görünüyor.

Haberler.com - Gündem