Sahadaki oyundan memnun olmayan Galatasaray taraftarı, Kayserispor mağlubiyeti sonrası Okan Buruk ile yola devam edilmemesini istememesinin ardından sarı kırmızılı takımın taraftarları sosyal medyada Okan Buruk'u istifaya çağırırken, Dursun Özbek'e Thomas Tuchel çağrısı yaptı. Bunun üzerine Thomas Tuchel kimdir? sorusu merak edildi. Peki, Thomas Tuchel kimdir? Thomas Tuchel kaç yaşında, nereli? Thomas Tuchel hangi takımda? Thomas Tuchel hangi takımları çalıştırdı?

Thomas Tuchel kimdir? sorusu futbolseverlerin gündemine düştü. Kayseri spor mağlubiyeti ardından Galatasaray taraftarları Okan Buruk'u istifaya çağırırken Thomas Tuchel'i takımına çağırdı. Sosyal medya üzerinden Galatasaraylılar, Dursun Özbek'e çağrıda bulunarak dünyaca ünlü hoca Thomas Tuchel'in takımın başına getirilmesini istedi. Peki, Thomas Tuchel kimdir? Thomas Tuchel kaç yaşında, nereli? Thomas Tuchel hangi takımda? Thomas Tuchel hangi takımları çalıştırdı?

THOMAS TUCHEL KİMDİR?

Thomas Tuchel,29 Ağustos 1973 yılında Krumbach Almanya'da doğdu.Alman eski futbolcu ve teknik direktördür. Futbola Krumbach'ta başlayan ve daha sonra FC Augsburg'un alt yapısına geçen Tuchel, 1992'de transfer olduğu 2. Bundesliga takımı Stuttgarter Kickers'de yalnızca 8 maçta oynadı ve kadroda yer bulamayınca 3'üncü lig takımı SSV Ulm 1846'ya transfer oldu. Bir dönem, takımın teknik direktörü olan Ralf Rangnick yönetiminde de futbol oynayan Tuchel, 3 yıl boyunca formasını giydiği kulüpte 69 maça çıktı ve 3 gol attı. Ancak 1998'de yaşadığı bir kıkırdak sakatlığının iyileşmemesi üzerine futbolu bırakmak zorunda kaldı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

3. Lig futbolcusu iken 25 yaşında sakatlanmasının üzerine 26 yaşında Stuttgart'ta teknik direktörlük eğitimi almaya başladı. Futbol oynadığı dönemde aynı zamanda spor bilimi ve İngiliz dili ve edebiyatı öğrenimi gören ancak eğitimini futbolla bir arada yürütemeyen Alman teknik adam, futbolu bırakmasının ardından iş yönetimi eğitimi alarak mezun oldu. 2006 yılında Alman Futbol Federasyonu'na ait HannesWeisweiler Akademisi'nde antrenörlük eğitimini mükemmele yakın olan 1,4'lük not ortalaması ile tamamlayarak futbol hocası diplomasını da aldı. Almanya'nın profesör lakaplı hocası Ralf Rangnick'in yanında ilk yardımcılık deneyimini altyapıda yaşadı. 2008 yılında profesyonel takıma kaydırılan Jürgen Kramny'nin yerine Mainz'ın A Genç yardımcı antrenörlüğüne getirilen Alman hoca, 2009'da A Genç liginde şampiyonluk elde etti. Mainz'da Jürgen Klopp'un yerine gelen Jörn Andersen'in kupanın ilk turunda takımın elenmesi sonrasında gönderilmesi üzerine profesyonel takımın başına geçti. 2009/10 sezonunun ilk 7 haftasında 21 puan toplayarak kulüp tarihinin başlangıç rekorunu kırdı. Mainz'ın başında 5 sezon kalan ve inişli çıkışlı dönemler yaşayan ancak oynattığı modern hücum futboluyla Almanya'da büyük beğeni toplayan Tuchel, 2011 yılında Almanya Futbol Federasyonu'nun ligde ve alt yapı çalışmalarında en başarılı olan teknik adamlara verdiği yılın antrenörü ödülünü aldı. Teknik direktörlüğü sırasında Mainz başında ligde 170, kupada 11 Avrupa Ligi'nde de 2 maça çıkan Tuchel, bunlarda %42,7 galibiyet, %22,5 beraberlik ve %34,7 yenilgi oranları yakalarken Bundesliga'da 65 galibiyet 44 beraberlik ve 61 yenilgi yaşadı. Takımının 2 kez Avrupa Ligi'ne katılmasını sağladı. Bundesliga'da 2013-14 sezonun sonunda 7'inci sırayı alan ve Avrupa Ligi biletini garantileyen Thomas Tuchel, devre arasında Schalke 04 ve Bayer Leverkusen'in tekliflerini reddetti. Daha sonra ise sezon sonunda 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Mainz'dan ayrıldı.

Thomas Tuchel, 1 Temmuz 2015 tarihinden 30 May 2017 tarihine kadar teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund'un başında 107 maça çıktı ve 2.12 maç başı puan ortalamasına ulaştı. Dortmund ile 27 Mayıs 2017 tarihinde Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Eintracht Frankfurt'a karşı Almanya Kupası'nı kazandı.

Tuchel 2018/19 mevsiminde, Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain'i devraldı. Mayıs 2018'de iki yıllık sözleşme imzaladı. Tuchel idaresindeki PSG, 14 hafta üst üste kazandı ve Ligue 1'de yeni bir başlangıç ??rekoru kırdı. PSG mevsimin tamamlanmasına beş hafta kala şampiyon ilan edildiğinde – Tuchel'in ilk ulusal şampiyonluk unvanı – sözleşmesi Haziran 2021'e kadar uzatıldı. PSG, 2018/19 mevsiminde Fransa Kupası finalinde penaltılarla Stade Rennes'e mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turunda elendi. 2019/20 mevsimi, COVID-19 pandemisi nedeniyle Nisan 2020'nin sonunda iptal edildi ve lider PSG şampiyon ilan edildi. Aynı yılın temmuz ayında Tuchel, PSG ile 2019/20 Coupe de France'ı kazandı. Ayrıca son Fransa Lig Kupası'nın finalini de kazandı. Ne var kî PSG, 2019/20 Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e mağlup oldu. 2020 yılı Aralık ayı sonunda, Tuchel ve teknik heyetinin PSG ile sözleşmesi feshedildi. Bu fesih kararının arkasında, Tuchel ile kulübün sportif müdürü Leonardo arasındaki sürtüşme yatıyordu.

29 Mayıs 2021 günü Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile karşılaşan Chelsea, Kai Havertz'in golüyle maçı 1-0 kazandı ve kupayı müzesine götürdü. Tuchel de, bir önceki mevsim PSG'nin başında çıktığı finalde kaybettiği kupayı, bu kez Chelsea ile kazanmış oldu. Chelsea FC, şaşırtıcı bir şekilde Thomas Tuchel'in işine son verildiğini duyurdu. Bu duyuru, Premier Lig kulübü Şampiyonlar Ligi mevsiminin ilk maçında, kendi sahasında Dinamo Zagrep'e 0-1 mağlup olmasından bir gün sonra açıklandı. 49 yaşındaki Tuchel, 2021'de Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve ardından FIFA Yılın Teknik Direktörü seçildi.