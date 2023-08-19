Thomas Partey kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Thomas Partey Galatasaray'a gelecek mi?
Gündem Haberleri
Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Thomas Partey ile gündem oldu. Peki, Thomas Partey kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Thomas Partey Galatasaray'a gelecek mi?
Thomas Partey kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Thomas Partey Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Thomas Partey kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Thomas Partey Galatasaray'a gelecek mi?
THOMAS PARTEY KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?
Doğum: 13 Haziran 1993 (30 yıl yaşında), Odumase Krobo, Gana
Şu andaki takımları: Arsenal FC (#5 / Orta Saha), Gana millî futbol takımı (#5)
Boy: 1,85 m
Thomas Teye Partey, Arsenal takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Ganalı millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2012 yılında Atlético Madrid B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Atlético Madrid, Mallorca, Almería kulüplerinde oynadı.
Thomas Partey transferi hakkında henüz açıklama yapılmadı.