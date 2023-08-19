Thomas Partey kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Thomas Partey Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Thomas Partey ile gündem oldu. Peki, Thomas Partey kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Thomas Partey Galatasaray'a gelecek mi?