Thodex kurucusu yakalandı mı? Fatih Özer yakalandı mı? Faruk Fatih Özer kimdir?

Son zamanlarda 400 bin kişiyi dolandırılması ile bilinen Thodex kurucusu Fatih Özer'in yakalandığı iddiaları duyulmaya başlandı. Peki, Thodex kurucusu yakalandı mı? Fatih Özer yakalandı mı? Faruk Fatih Özer

Kırmızı bültenle aranmakta olan Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'a kaçtığı biliniyordu. Birçok kişi tarafından merak edilen ve uzun zamandır sessizliğini koruyan bu konu son günlerde tekrar gündeme geldi. Peki Thodex kurucusu yakalandı mı? Fatih Özer yakalandı mı? Faruk Fatih Özer

THODEX KURUCUSU YAKALANDI MI?

Kırmızı bültenle aranmakta olan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, 400 bin kişiyi dolandırılması ile tanınıyordu. Arnavutluk'a kaçtığı bilinen Özer'in Arnavutluk polisi tarafından Vlora kentinde yakalandığı duyuruldu. Özer'in Türkiye'ye iadesi için işlem başlatıldı.

FATİH FARUK ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer 2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yaptı, 2017 yılında Thodex'i kurdu. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu. Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı.

Özer, son olarak 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştu.

Resmi kayıtlara göre Faruk Fatih Özer 1993 İstanbul doğumlu, yani 28 yaşında. Özer, kaçmadan önce kendisiyle ilgili internet ortamındaki tüm bilgilerini de sildi. Kendisini tanıyanlara göre, Amerika'da eğitim aldı.

Faruk Fatih Özer çalışma hayatına 2007 yılında başladı. 2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yaptı, 2017 yılının eylül ayı ile beraber Thodex'i kurdu ve Koineks'in mevcut kullanıcıları Thodex'e taşındı. Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.

Yurt dışına çıkan Özer, adres olarak Ticaret Sicil Gazetesi'ne Darıca'da bir apartman dairesini gösterdi. 2017'de kurulan Thodex'in şirket unvanının izini sürüldüğünde Koineks Teknoloji Anonim Şirketi'ne ulaşılıyor.