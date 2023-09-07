Kırmızı bültenle aranırken 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanan ve Türkiye'ye getirilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e 11 bin 196 yıl hapis cezası verildi.Peki, Thodex Faruk Fatih Özer kimdir?

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer (d. 1994, Kocaeli), nitelikli dolandırıcılık nedeniyle kırmızı bülten ile aranan Türk girişimcidir. Nisan 2021'de Arnavutluk'a kaçmıştır. 30 Ağustos 2022'de yakalanmıştır

Faruk Fatih Özer, 1994'te Kocaeli'de doğdu. 2017'de Thodex adlı şirketi kurdu. Nisan 2021'de şirketi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 390 bin üyesinden topladığı 2 milyar dolar ile kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan şirketi hakkında soruşturma başlatıldı. Daha sonra yapılan araştırmada 2 Milyar $ değil, 150 Milyon $ ile kaçtığı anlaşılmıştır. 23 Nisan 2021'de Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştır. 30 Ağustos 2022 tarihinde Arnavutluk'ta yakalandı. Arnavutluk'taki mahkeme sürecinde Türkiye'ye iadesi onaylanan Özer, 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye getirildi. 23 Nisan 2023 te ise Özer çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Hakimliğince tutuklu yargılanarak ceza evine gönderildi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e 11 bin 196 yıl hapis cezası verdi.