Southampton ile sözleşmesi sona eren İngiliz futbolcu Theo Walcott'un Pendikspor'a transfer olacağı iddiaları gündemde. Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Süper Lig'e yükselen Pendikspor'un transferde büyük hamleler yapması Walcott'un adını da gündeme getirdi. Walcott'un kariyeri ve transfer durumu merak ediliyor. Peki, Theo Walcott Pendikspor'a mı gelecek? Theo Walcott hangi takımlarda oynadı?

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'un mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Pendikspor, transferde çok büyük oynuyor. Theo Walcott'un adı ise Pendikspor ile anılmakta. Peki, Theo Walcott Pendikspor'a mı gelecek? Theo Walcott hangi takımlarda oynadı?

THEO WALCOTT PENDİKSPOR'A MI GELECEK?

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, dünyaca ünlü futbolcu Theo Walcott'un peşinde. İstanbul ekibi, Southampton ile sözleşmesi sona eren İngiliz futbolcuyu renklerine katarak Süper Lig'de kalıcı olacak bir takım kurma yolunda ilk adımları atacak. Beinsports'un haberine göre, Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Pendikspor, güçlü bir kadro kurmak yolunda ilk adımı Theo Walcott ile atıyor. İstanbul ekibi, Southampton ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. 11 yıl Arsenal'de forma giyen Walcott, 2017-2018 sezonunda Everton'a transfer olmuştu. İngiliz futbolcu daha sonra buradan Southampton'a gitti. Walcott geçen sezon Southampton formasıyla 24 resmi maça çıktı ve 2 gol-2asistlik katkı verdi.

THEO WALCOTT KİMDİR?

Theo Walcott (d. 16 Mart 1989), İngiliz futbolcudur. Şu anda Southampton kulübünde oynamaktadır. İngiltere millî takımının formasını giyen en genç oyuncu olma unvanına sahiptir.