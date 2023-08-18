Theo Walcott futbolu bıraktı mı? Futbolcu Theo Walcott kariyerini neden sonlandırdı?

Son dönemlerde gündeme gelen Theo Walcott'un futbolu bıraktığı iddiaları futbolseverleri meraklandırdı. Theo Walcott'un futbolu neden bıraktığı merak konusu oldu. Peki, Theo Walcott futbolu neden bıraktı? Theo Walcott futbolu bıraktı mı? İşte detaylar...

34 yaşındaki İngiliz futbolcu Theo Walcott, yeşil sahalara resmen veda etti. Theo Walcott'un futbolu neden bıraktığı merak konusu oldu. Sporseverler tarafından Theo Walcott'un futbolu bırakma sebebi araştırılmaktadır. Peki, Theo Walcott futbolu neden bıraktı? Futbolcu Theo Walcott kariyerini neden sonlandırdı? Detaylar haberimizde...

THEO WALCOTT FUTBOLU BIRAKTI MI?

34 yaşındaki İngiliz futbolcu Theo Walcott, yeşil sahalara resmen veda etti. Efsanesi olduğu Arsenal ile kariyerinde 397 maça çıkan Walcott, 108 gol atarken, 80 asist yaptı.

THEO WALCOTT KİMDİR?

Southampton altyapısından yetişen Walcott, 2006 yılında Arsenal'e transfer olmuştu. Londra ekibiyle 397 maçta forma giyen 34 yaşındaki İngiliz futbolcu, 108 gol ve 80 asistlik performans ortaya koydu. İngiltere millî takımının formasını giyen en genç oyuncu olma unvanına sahiptir. Theo Walcott, İngiltere Milli Takımı'nın formasını ise 47 maçta giydi. Efsane futbolcu, bu karşılaşmalarda 8 gol attı.