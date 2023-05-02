THEMİS seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? THEMİS anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
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Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de THEMİS oldu. Peki, THEMİS seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? THEMİS anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
Seçim yaklaştıkça anket firmalarının paylaştığı anketler ilgi odağı oluyor ve anketler sonuçları analiz ediliyor. Bunun yanında anket firmalarının güvenilir olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, THEMİS seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? THEMİS anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
THEMİS SEÇİM SONUÇLARINI DOĞRU TAHMİN EDİYOR MU?
2017 Anayasa Referandumu
THEMİS ANKET SONUCU
Evet: %46.1
Hayır: %53.9
GERÇEK SONUÇ
Evet: %51.41
Hayır: %48.59