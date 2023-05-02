THEMİS seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? THEMİS anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de THEMİS oldu. Peki, THEMİS seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? THEMİS anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?