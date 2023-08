The Witcher dizisinin izleyicileri tarafından 3. sezonun yayınlanması ile birlikte The Witcher 4. sezon ne zaman? Sorusu gündeme getirildi. Birçok kişi Witcher 4 sezon çıkacak mı? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, The Witcher 4. sezon ne zaman? The Witcher 4. sezon hangi tarihte yayınlanacak? Witcher 4 sezon çıkacak mı?

The Witcher 4. sezon ne zaman? Sorusu, 3. sezonun izleyiciler ile buluşmasının ardından merak edildi. Heyecanla beklenmekte olan dizinin yeni bölümleri hafta hafta yayınlanmaya devam ederken gözler yeni sezon hakkında yapılacak olan açıklamalara çevrildi. Peki, The Witcher 4. sezon ne zaman? The Witcher 4. sezon hangi tarihte yayınlanacak? Witcher 4 sezon çıkacak mı?

THE WİTCHER 4. SEZON NE ZAMAN?

The Witcher 4. sezon onayını alması ile birlikte dizinin 4. sezonunun çekileceği kesinleşti. The Witcher 4. sezon onayının duyurulmasının ardından The Witcher 4. sezon tarihi merak edildi. Henüz 3. sezon bölümlerinin tamamının yayınlanmaması nedeniyle 4. sezonunun 2024'ün sonlarına doğru yada 2025'n ortalarına doğru gösterime girmesi öngörülmekte.

THE WİTCHER 4. SEZON'DA BAŞROL DEĞİŞECEK Mİ?

Birçok kişiyi üzecek olsa da The Witcher başrolü değişiyor. Henüz yayınlanma tarihi belli olmasa da 4. sezonda Rivyalı Geralt rolünde Henry Cavill yerine Liam Hemsworth'u göreceğiz. Konuyla ilgili ilk paylaşım da yine Cavill'den hayranlarına geldi.