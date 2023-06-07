The Witcher 3.sezon ne zaman? The Witcher yeni sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher 3. sezon yayın tarihi ne?
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The Witcher yeni sezon ne zaman yayınlacak araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in sevilen fantastik dizileri arasında yer alan The Witcher'ın 3.sezonu merak konusu oldu. Peki, The Witcher 3.sezon ne zaman? The Witcher yeni sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher 3. sezon yayın tarihi ne? İşte detaylar...
The Witcher, senaryosu Lauren Schmidt Hissrich tarafından yazılan ve Netflix'te yayımlanan fantezi drama türündeki Amerikan yapımı internet dizisidir. Dizinin takipçileri tarafından yeni sezon ne zaman yayınlanacak araştırılıyor. Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı kitap serisine dayanan dizinin 3.sezon yayın tarihi nedir merak konusu oldu. Peki, The Witcher 3.sezon ne zaman? The Witcher yeni sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher 3. sezon yayın tarihi ne? Detaylar haberimizde...
Yalnız bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu, güçlü bir büyücüye ve tehlikeli bir sır saklayan genç bir prensese doğru savurur. Şimdi üçü birlikte, gitgide daha dengesiz bir yer hâline gelen Kıta'da yollarını bulmayı öğrenmelidir.
Henry Cavill, Rivyalı Geralt
Freya Allan, Prenses Ciri
Anya Chalotra, Vengerbergli Yennefer
Joey Batey, Jaskier
Eamon Farren, Cahir
MyAnna Buring, Tissaia de Vries
Mimi Ndiweni, Fringilla Vigo
Therica Wilson-Read, Sabrina Glevissig
Mahesh Jadu, Vilgefortz
Netflix'te yayınlanan The Witcher dizisinin 3.sezonunun 17 Kasım 2023 tarihinde yayınlanması beklenmektedir.