The Witcher yeni sezon ne zaman yayınlacak araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in sevilen fantastik dizileri arasında yer alan The Witcher'ın 3.sezonu merak konusu oldu. Peki, The Witcher 3.sezon ne zaman? The Witcher yeni sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher 3. sezon yayın tarihi ne? İşte detaylar...

The Witcher, senaryosu Lauren Schmidt Hissrich tarafından yazılan ve Netflix'te yayımlanan fantezi drama türündeki Amerikan yapımı internet dizisidir. Dizinin takipçileri tarafından yeni sezon ne zaman yayınlanacak araştırılıyor. Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı kitap serisine dayanan dizinin 3.sezon yayın tarihi nedir merak konusu oldu. Peki, The Witcher 3.sezon ne zaman? The Witcher yeni sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher 3. sezon yayın tarihi ne? Detaylar haberimizde...

THE WİTCHER KONUSU NEDİR?

Yalnız bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu, güçlü bir büyücüye ve tehlikeli bir sır saklayan genç bir prensese doğru savurur. Şimdi üçü birlikte, gitgide daha dengesiz bir yer hâline gelen Kıta'da yollarını bulmayı öğrenmelidir.

THE WİTCHER OYUNCU KADROSU!

Henry Cavill, Rivyalı Geralt

Freya Allan, Prenses Ciri

Anya Chalotra, Vengerbergli Yennefer

Joey Batey, Jaskier

Eamon Farren, Cahir

MyAnna Buring, Tissaia de Vries

Mimi Ndiweni, Fringilla Vigo

Therica Wilson-Read, Sabrina Glevissig

Mahesh Jadu, Vilgefortz

THE WİTCHER 3.SEZON NE ZAMAN?

Netflix'te yayınlanan The Witcher dizisinin 3.sezonunun 17 Kasım 2023 tarihinde yayınlanması beklenmektedir.