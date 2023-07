The Witcher serisinin yeni kısmının ne zaman yayınlanacağı dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor ve bu nedenle The Witcher 3. sezon 2. kısım ne zaman? Sorusu internet üzerinde araştırılıyor. Peki, The Witcher 3. sezon 2. kısım ne zaman? The Witcher 3. sezon 2. kısım ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak?

THE WİTCHER 3. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN?

The Witcher 3. sezon iki parça halinde izleyicileri ile buluşacak ve 2. kısım 27 Temmuz'da izleyiciler ile platform üzerinde buluşacak. Böylece The Witcher 3. sezonun kalan üç bölümü de aynı platform üzerinden izleyiciler tarafından kolay bir şekilde izlenilebilecek. Önemli oyuncuların yer aldığı The Witcher üçüncü sezonun sekiz bölümden oluşacağı ve iki kısım halinde yayınlanacağı ise daha öncesinde duyurulmuştu.