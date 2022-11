The Walking Dead bitti mi? The Walking Dead nasıl bitti, sonu nasıldı? The Walking Dead final mi yaptı?

ABD'de ilk olarak 2010 yılında yayınlanmaya başlayan zombi dizisi The Walking Dead ekranlara veda etti. Peki, The Walking Dead bitti mi? Merak ediliyordu. İşte, The Walking Dead nasıl bitti, sonu nasıldı? The Walking Dead final mi yaptı? Detaylar haberimizde...

THE WALKİNG DEAD BİTTİ Mİ?

12 yıl boyunca diziseverlerin en çok izlediği yapımlar arasında yer alan The Walking Dead final yaptı. 11. sezonda "Rest in Peace" isimli bölümüyle ekranlara veda eden fenomen dizi şimdiye kadar 177 bölüm yayınlamıştı.

90 DAKİKALIK FİNAL BÖLÜMÜ

The Walking Dead 11. sezon, "Rest in Peace" isimli 24. bölümü90 dakika olarak yayımlandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimleri aksayan dizinin, 24 bölümlük final sezonu üç kısımda yayınlama kararı almıştı.

THE WALKİNG DEAD NASIL BİTTİ?

Dizinin son bölümünde Daryl Dixon (Norman Reedus) ve Carol Peletier (Melissa McBride) öncülüğünde hayatta kalan son kişilerin The Commonwealth'in üstesinden gelmek için verdikleri mücadele gösterildi. Dizinin yapımcılarından Angela Kang, Tv Line'a verdiği bir röportajda bütün karakterlerin hayatta kalmayı başaramayacağını belirtmişti.