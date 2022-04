The Walking Dead 11. sezon ne zaman? Netflix The Walking Dead 11. final sezonu yayın tarihi belli oldu mu, ne zaman?

The Walking Dead 11. sezon ne zaman? Frank Darabont tarafından geliştirilen Amerikan televizyon dizisi 2010 yılında seyirci karşısına çıkmıştı. Peki, The Walking Dead 11. sezonu ne zaman çıkacak? The Walking Dead 11. sezon ne zaman? Netflix The Walking Dead 11. final sezonu yayın tarihi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

THE WALKİNG DEAD 11. SEZON NE ZAMAN?

The Walking Dead 11. sezonu 22 Ağustos'ta yayınlanmaya başlayacak. AMC kanalında yayınlanacak. Netflix 11. sezonu henüz yayınlamadı. İlerleyen günlerde yapımın yeni bölümlerinin kullanıcılarla buluşması bekleniyor .

Zombi dünyasının altını üstüne getiren The Walking Dead'in başrolünden Andrew Lincoln ayrılmış ve yerine Norman Reedus, Lauren Cohen ve Jeffrey Dean Morgan gibi yıldızlar başrol olarak karşımıza çıkmaya başlamıştı.

The Walking Dead'in showrunner ve yürütücü yapımcılarından Angela Kang, yeni sezon hakkında şu sözleri sarf etti: "10. sezona ek olarak 6 bölüm geliyor. Bu bölümler daha küçük çaplı, karakter odaklı hikayeler olacak. 11 sezon için her zamankinden daha büyük heyecana sahibiz! Çıta yüksek olacak. Daha fazla zombi, tonlarca aksiyon sahnesi, ilgi çekici hikayeler, daha önce görmediğimiz lokasyonlar göreceğiz. İlk defa tüm gruplar Whisperers'ın onlardan aldığını yeniden inşa etmek için tek bir toplulukta olacak."

THE WAALKİNG DEAD 11. SEZON NE ZAMAN?

Dizinin 11. sezonunun ilk 8 bölümü ile 22 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi. 8 bölümden sonra sevilen diziye kısa bir ara verileceği öngörülüyor. The Walking Dead'in finali 2022'de yayınlanacak.

Haberler.com - Gündem