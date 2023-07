The Uncanny Counter dizisinin ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı, dizinin hayranları tarafından merakla araştırılıyor. Dizi, yeni sezonuyla geri döneceğini açıkladı ve izleyicilerin heyecanla beklediği yeni sezonun 2023 yılı içerisinde yayınlanacağı belirtildi. Peki, The Uncanny Counter 2. sezon ne zaman? The Uncanny Counter 2. sezon hangi tarihte, ne zaman başlayacak?

The Uncanny Counter 2. sezon ne zaman? Sorusu, dizinin izleyicileri tarafından en çok araştırılmakta olan konular arasında bulunuyor. Yeni sezonun ne zaman izleyici ile buluşacağına dair araştırmalar sürüyor. Yeni bir sezon ile geri döneceğini açıklanan dizinin yeni sezonu heyecanla araştırılıyor. Peki, The Uncanny Counter 2. sezon ne zaman? The Uncanny Counter 2. sezon hangi tarihte, ne zaman başlayacak?

THE UNCANNY COUNTER 2. SEZON NE ZAMAN?

İzleyiciler tarafından heyecanla beklenmekte olan The Uncanny Counter dizisinin ikinci sezonu 2023'ün ikinci yarısında izleyicileri ile buluşacak. Böylece izleyiciler tarafından heyecanlı bekleyiş son bulacak.

20 Nisan'da tvN yaptığı açıklamada: İzleyiciler tarafından çok sevilen 'The Uncanny Counter'un 2. Sezonda beş ana oyuncu Jo Byeong Gyu (So Moon), Yoo Joon Sang (Ga Mo Tak), Kim Sejeong (Do Ha Na), Yeom Hye Ran (Choo Mae Ok), and Ahn Suk Hwan (Choi Jang Mool) ile geri döneceğini ve dizinin ikinci yarısının cumartesi-pazar dizisi olarak yayımlanacağını açıkladı.