The Uncanny Counter dizisinin ilk sezonunun final yapmasının ardından The Uncanny Counter 2. sezon ne zaman? sorusu gündeme geldi. Dizi, Jo Byeong Gyu, Yoo Joon Sang, Kim Sejeong, Yeom Hye Ran ve Ahn Suk Hwan gibi ana oyuncular geri dönecek.

The Uncanny Counter 2. sezon ne zaman? Sorusu, dizinin izleyicileri tarafından en çok araştırılmakta olan konular arasında bulunuyor. Yeni sezonun ne zaman izleyici ile buluşacağına dair araştırmalar sürüyor. Yeni bir sezon ile geri döneceğini açıklanan dizinin yeni sezonu heyecanla araştırılıyor. Peki, The Uncanny Counter 2. sezon ne zaman? The Uncanny Counter yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

THE UNCANNY COUNTER 2. SEZON NE ZAMAN?

tvN'nin yeni Cumartesi-Pazar dizisi olarak ekranlarda yer alacak olan The Uncanny Counter dizisinin ikinci sezonu 2023'ün ikinci yarısında izleyicileri ile buluşacak. Böylece izleyiciler tarafından heyecanlı bekleyiş son bulacak.

20 Nisan'da tvN yaptığı açıklamada: İzleyiciler tarafından çok sevilen 'The Uncanny Counter'un 2. Sezonda beş ana oyuncu Jo Byeong Gyu (So Moon), Yoo Joon Sang (Ga Mo Tak), Kim Sejeong (Do Ha Na), Yeom Hye Ran (Choo Mae Ok), and Ahn Suk Hwan (Choi Jang Mool) ile geri döneceğini ve dizinin ikinci yarısının cumartesi-pazar dizisi olarak yayımlanacağını açıkladı.