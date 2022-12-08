The Most Winner'ın kurucusu Selman Olgun kimdir?

"Kazanan liderler kulübü" sloganıyla faaliyet gösteren The Most Winner'ın kurucusu network koçu Selman Olgun aynı zamanda uluslararası network şirketi Oxo Global'in Türkiye distribütörü ve şirketi LTM Group ile İzmit'te de bir baskı fabrikası var. Bir süre önce de dünyanın en büyük perakende kahve satıcılarından Gloria Jean's Coffees'in bir bayisini hizmete sokan Olgun, farklı sektörlerde elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Genç girişimcinin hayatı hem iş dünyasında hem de sosyal medyada merak ediliyor.

MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜNÜ YÜZDE 100 BURSLU KAZANDI

Selman Olgun, 1 Mart 1991 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Fatma-Mahmut Olgun çiftinin dört çocuğunun en küçüğü olan Selman Olgun, evli ve 2 yaşında bir kız çocuğu babası. Selman Olgun, 9 yaşındayken ailesiyle birlikte Trabzon'dan İstanbul'a taşındı. İlkokulu Trabzon'daki Ata İlkokulu ile İstanbul'daki Ülkü İlköğretim Okulu'nda bitiren Olgun, ortaokulu Altınyıldız İlköğretim Okulu'nda, liseyi de Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Ardından yüzde 100 burslu olarak Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü kazandı.

EMERALD, DIAMOND UNVANLARI ALDI

İş dünyasına henüz 18 yaşındayken atılan, inşaat işlerinden arsa alım satımına pek çok farklı alanda deneyim kazanan Selman Olgun, network marketing sektöründe büyük başarılar elde etti. Amerika merkezli Jeunesse Global'de parlak bir kariyere imza atan Olgun, distribütör olarak girdiği şirkette 25 bin kişinin liderliğine yükseldi. 'Emerald' ve 'Diamond' gibi önemli unvanlar alarak çeşitli organizasyonlarda onlarca ödüle layık görüldü. İngilizce bilen genç girişimci, yeni projeler üretmeye devam ediyor.