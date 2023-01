Heyecanla beklenmekte olan The Last of Us dizisinin hangi platform üzerinde yayınlanacağını merak etmekte olan izleyiciler, The Last of Us nereden izlenir? Sorusuna ve The Last of Us nerede, hangi platformda yayınlanıyor? Sorusuna yanıt aramakta. Peki, The Last of Us nereden izlenir? The Last of Us nerede, hangi platformda yayınlanıyor?

The Last Of Us nereden izlenir? Sorusu, dizi hakkında yapılan duruyu ile birlikte birçok kişi tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Oyun dünyasın büyük bir yere sahip olmakta olan The Last of Us oyunun dizisinin yayın haberi ile birlikte The Last of Us nereden izlenir? Sorusu gündeme geliyor. Peki, The Last of Us nereden izlenir? The Last of Us nerede, hangi platformda yayınlanıyor?

THE LAST OF US NEREDEN İZLENİR?

The Last of Us dizisi Global olarak HBO Max platformu üzerinden yayınlanırken, Türkiye'de BluTv platformu üzerinden yayınlanmaktadır. The Last of Us dizisi 16 Ocak Pazartesi gününden itibaren BluTv platformu üzerinden yayınlanmaya başlandı. Her hafta yeni bir bölümü ile birlikte yayınlanacak olan dizi, İlk sezon toplamda 10 bölümden oluşacak.