The Guardian gazetesinin Selçuk Bayraktar'ın dünya savunma sanayisine 16 trilyon dolar zarar verdiğini yazdığını iddia edilmesi sosyal medyada gündem oldu. Peki, The Guardian Selçuk Bayraktar'ın dünya savunma sanayisine 16 trilyon dolar zarar verdiğini yazdı mı? İşte detaylar...

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda The Guardian gazetesinin Selçuk Bayraktar'ın savunma sanayisine 16 trilyon dolar zarar verdiğini yazdığı iddia edildi. Peki, The Guardian Selçuk Bayraktar'ın dünya savunma sanayisine 16 trilyon dolar zarar verdiğini yazdı mı? Detaylar haberimizde...

THE GUARDIAN SELÇUK BAYRAKTAR'IN DÜNYA SAVUNMA SANAYİSİNE 16 TRİLYON DOLAR ZARAR VERDİĞİNİ YAZDI MI?

The Guardian gazetesinde "Selçuk Bayraktar'ın dünya savunma sanayisine verdiği zarar 16 trilyon dolar. Artık tankların bir önemi kalmadı" yazdığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan iddia kısa sürede gündem oldu. Teyit.org'un haberine göre The Guardian'ın sitesinde Selçuk Bayraktar'ı içeren dört yazı ve haber bulunduğu ve makalelerinin hiçbirinde iddiada geçen ifadeler yer almadığı için iddia gerçeği yansıtmamaktadır.