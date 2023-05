The Economist'in geçtiğimiz günlerde yayınladığı kapak tasarımında Türk bayrağı yer alırken, "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın" ve "Oy verin" yazan çıkartmalar yer almıştı. Bu kez The Economist Twitter hesabının kapak görseline "Erdoğan gitmeli" çıkartmalı görseli koydu. Bu durum sosyal medyada gündem oldu. Peki The Economist Twitter kapak fotoğrafı nedir?

The Economist Twitter kapak fotoğrafı! The Economist'in geçtiğimiz günlerde yayınladığı kapak tasarımında Türk bayrağı yer alırken, "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın" ve "Oy verin" yazan çıkartmalar yer almıştı. Bu kez The Economist Twitter hesabının kapak görseline "Erdoğan gitmeli" çıkartmalı görseli koydu. Bu durum sosyal medyada gündem oldu. Peki The Economist Twitter kapak fotoğrafı nedir? Detaylar...

THE ECONOMİST TWİTTER KAPAK FOTOĞRAFI

Dünyanın önde gelen ekonomi yayınlarından İngiltere merkezli The Economist Twitter kapak fotoğrafını güncelledi. Twitter'da 27 milyon takipçisi bulunan The Economist, kapak fotoğrafına "Erdoğan gitmeli" görseli koydu.

DERGİ KAPAK GÖRSELİNDE DE YER ALMIŞTI

Dünyanın önde gelen ekonomi yayınlarından İngiltere merkezli The Economist, 6 Mayıs'ta satışa çıkacak derginin kapağına Türkiye'de yapılacak seçimleri taşıdı. Kapak tasarımında Türk bayrağı yer alırken, "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın" ve "Oy verin" yazan çıkartmalar yer aldı.

"ERDOĞAN YENİLME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"

Sayının "Eğer Türkiye otokrat liderini kovarsa, her yerdeki demokratlar cesaretlenmeli" başlıklı başyazısında, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yenilme riskiyle karşı karşıya olduğu" belirtildi.

"TÜRK HALKI DAHA ÖZGÜR VE KORKUSUZ OLACAK"

Seçimler büyük oranda bıçak sırtı görülse de birçok ankette Erdoğan'ın Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun az farkla gerisinde olduğuna dikkat çeken The Economist, Cumhurbaşkanı'nın yenilmesinin "dünya için de sonuçları olacağını" belirtti. Yazıda, "Türk halkı daha özgür ve korkusuz olacak, daha müreffeh hale gelecek" denildi.

"İKTİDAR DEĞİŞİRSE BATI İLE İLİŞKİLER ONARILIR"

The Economist, Türkiye'de yeni bir iktidar olması durumunda Batı'yla ilişkilerin de onarılacağını öngördü. Dergi, başyazının başlığındaki teze atıfla, "En önemlisi, Macaristan'dan Hindistan'a otoriter liderlerin yükselişte olduğu bir çağda Erdoğan'ın barışçıl bir şekilde makamından edilmesi, dünyadaki tüm demokratlara otoriter liderlerin yenilebileceğini gösterir" değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN THE ECONOMİST HAKKINDA NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın önde gelen ekonomi yayınlarından İngiltere merkezli The Economist'in "Erdoğan gitmelidir" diye kapak yapmasıyla ilgili konuştu. Erdoğan, "Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak. 14 Mayıs'ta tüm Türkiye kazanacak. 85 milyonun tamamı kazanacak." dedi.