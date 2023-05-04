Dünyanın önde gelen haftalık ekonomi yayınlarından İngiltere merkezli The Economist dergisi, 14 mayıs seçimleri öncesi tartışma yaratacak bir kapağa imza attı. Sosyal medyada gündem olan konunun ardından The Economist seçim kapağı nedir? The Economist Erdoğan ve Türkiye'deki seçimler ile ilgili ne dedi? Merak edildi.

The Economist seçim kapağı! Dünyanın önde gelen haftalık ekonomi yayınlarından İngiltere merkezli The Economist dergisi, 14 mayıs seçimleri öncesi tartışma yaratacak bir kapağa imza attı. Sosyal medyada gündem olan konunun ardından The Economist seçim kapağı nedir? The Economist Erdoğan ve Türkiye'deki seçimler ile ilgili ne dedi? Merak edildi. Detaylar...

THE ECONOMİST DERGİSİ SEÇİM KAPAĞI

Dünyanın önde gelen ekonomi yayınlarından İngiltere merkezli The Economist, 6 Mayıs'ta satışa çıkacak derginin kapağına Türkiye'de yapılacak seçimleri taşıdı. Kapak tasarımında Türk bayrağı yer alırken, "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın" ve "Oy verin" yazan çıkartmalar yer aldı.

"ERDOĞAN YENİLME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"

Sayının "Eğer Türkiye otokrat liderini kovarsa, her yerdeki demokratlar cesaretlenmeli" başlıklı başyazısında, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yenilme riskiyle karşı karşıya olduğu" belirtildi.

"TÜRK HALKI DAHA ÖZGÜR VE KORKUSUZ OLACAK"

Seçimler büyük oranda bıçak sırtı görülse de birçok ankette Erdoğan'ın Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun az farkla gerisinde olduğuna dikkat çeken The Economist, Cumhurbaşkanı'nın yenilmesinin "dünya için de sonuçları olacağını" belirtti. Yazıda, "Türk halkı daha özgür ve korkusuz olacak, daha müreffeh hale gelecek" denildi.

"İKTİDAR DEĞİŞİRSE BATI İLE İLİŞKİLER ONARILIR"

The Economist, Türkiye'de yeni bir iktidar olması durumunda Batı'yla ilişkilerin de onarılacağını öngördü. Dergi, başyazının başlığındaki teze atıfla, "En önemlisi, Macaristan'dan Hindistan'a otoriter liderlerin yükselişte olduğu bir çağda Erdoğan'ın barışçıl bir şekilde makamından edilmesi, dünyadaki tüm demokratlara otoriter liderlerin yenilebileceğini gösterir" değerlendirmesinde bulundu.