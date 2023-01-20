The Economist dergisinin "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde olabilir" başlıklı haberine tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yapılan gazeteciliği "ucuz propaganda ve dezenformasyon" olarak değerlendirdi. Altun, "Türk halkının Erdoğan'a nasıl ve neden güvendiğini araştırma zahmetine katlanamıyorsanız, sizi kim ciddiye alsın?" diye konuştu. Açıklama sonrası The Economist kapağı, başlığı ne merak edildi.

THE ECONOMİST KAPAĞI, BAŞLIĞI NE?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun The Economist'in Türkiye hakkındaki yazıları hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Yine başladılar!" diyen Altun "The Economist, entelektüel açıdan tembel, sıkıcı ve kasıtlı bir cehalete dayalı Türkiye tasvirini yeniden piyasaya sürdü. Klişe sözler, dezenformasyon ve küstah bir propagandayla kendilerince Türk demokrasisinin sonunu ilan ediyorlar. Ölçüyü aşan manşetler ve provokatif görsellerle oluşturdukları pazarlama teknikleri sözde dergilerini satmalarına yardımcı olabilir. Ancak okuyuculara bunun ucuz propaganda ve dezenformasyona dayalı sahte bir gazetecilik olduğunu hatırlatmalıyız." ifadelerini kullandı.