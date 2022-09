İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından The Crown dizisi gündeme geldi ve Kraliçe Elizabeth'in vefatı nedeniyle, The Crown'ın 6. sezon çekimlerine bir süre ara verildi. Peki, The Crown konusu nedir? The Crown ne anlatıyor?

The Crown konusu! İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından The Crown dizisi gündeme geldi ve Kraliçe Elizabeth'in vefatı nedeniyle, The Crown'ın 6. sezon çekimlerine bir süre ara verildi. Peki, The Crown konusu nedir? The Crown ne anlatıyor? İşte detaylar...

THE CROWN KONUSU NEDİR?

The Crown, Kraliçe II. Elizabeth'in saltanatı hakkında yayınlanan ve esas olarak Peter Morgan tarafından yazılan ve Netflix için Left Bank Pictures ve Sony Pictures Television tarafından üretilen tarihi bir drama dizisidir. Morgan bunu drama filmi The Queen'den (2006) ve özellikle tiyatro oyunu The Audience'den (2013) geliştirdi. İlk sezon , Elizabeth'in 1947'de Edinburgh Dükü Philip ile evliliğinden, kız kardeşi Prenses Margaret'in 1955'te Grup Kaptanı Peter Townsend ile nişanının dağılmasına kadar geçen dönemi kapsar. İkinci sezon, 1956'daki Süveyş Krizinden, 1963'te Başbakan Harold Macmillan'ın emekliliğine ve 1964'te Prens Edward'ın doğumuna kadar olan dönemi kapsar. Üçüncü sezon 1964'ten 1977'ye kadar uzanır, Harold Wilson'ın iki başbakanlık dönemini içerir ve Camilla Shand'ı tanıtır. Dördüncü sezon 1979'dan 1990'ların başlarına kadar uzanır ve Margaret Thatcher'ın başbakanlık süresini ve Prens Charles'ın Lady Diana Spencer ile evliliğini içerir. Diziyi kapatacak olan beşinci ve altıncı sezonlar, Kraliçe'nin 21. yüzyıla uzanan saltanatını kapsayacak.

İki sezonluk bölümlerin her biri için, canlandırılan zaman dilimlerindeki yaşlanma süreci de düşünülerek yeni oyuncular tarafından canlandırılır. Claire Foy, ilk iki sezonda Kraliçe'yi, Matt Smith Prens Philip'i ve Vanessa Kirby Prenses Margaret'i canlandırdı. Üçüncü ve dördüncü sezonlar için Olivia Colman Kraliçe olarak, Tobias Menzies Prens Philip olarak ve Helena Bonham Carter Prenses Margaret olarak rolleri devraldı. Üçüncü sezonda oyuncu kadrosuna ayrıca Prens Charles rolünde Josh O'Connor da eklendi. Dördüncü sezonda, yeni oyuncular arasında Lady Diana Spencer rolünde Emma Corrin ve Margaret Thatcher rolünde Gillian Anderson yer alıyor. Imelda Staunton, Jonathan Pryce ve Lesley Manville son iki sezon için sırasıyla Colman, Menzies ve Bonham Carter'ın yerini alırken, Dominic West ve Elizabeth Debicki sırasıyla Prens Charles ve Prenses Diana rollerini üstlenecekler. Çekimler, Birleşik Krallık genelinde ve uluslararası alanda çekimler ile Borehamwood , Hertfordshire'daki Elstree Stüdyolarında gerçekleştirilir. İlk sezon Netflix tarafından 4 Kasım 2016'da, ikinci sezon 8 Aralık 2017'de, üçüncü sezon 17 Kasım 2019'da ve dördüncü sezon 15 Kasım 2020'de yayınlandı. Beşinci sezonun Kasım 2022'de çıkması bekleniyor. (2020 itibarıyla) The Crown'un tahmini üretim bütçesinin 260 milyon $ olduğu bildirildi. Bu bütçe diziyi şimdiye kadar yapılmış en pahalı televizyon dizilerinden biri haline getirdi.

The Crown, oyunculuğu, yönetmenliği, yazımı, sinematografisi ve prodüksiyon değerleri nedeniyle eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı, ancak tarihsel yanlışlıklar nedeniyle özellikle dördüncü sezonda bazı eleştiriler aldı. İlk dört sezonu için toplam altmış üç Primetime Emmy Ödülü adaylığı, dördüncü sezonu için Olağanüstü Drama Dizisi de dahil olmak üzere yirmi bir ve oyuncu kadrosu için yedi ödül dahil olmak üzere çok sayıda ödül aldı. Dizi ayrıca 74. ve 78. törenlerde En İyi Televizyon Dizisi - Drama dalında iki kez Altın Küre Ödülü kazandı ve Foy, Colman, Corrin, O'Connor ve Anderson da ek oyunculuk ödülleri kazandı.

