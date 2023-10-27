Prime Video'nun beğenilen dizisi "The Boys"un yaratıcısı ve baş yapımcısı Eric Kripke, uzun zamandır beklenen 4. sezon için önemli bir güncelleme paylaştı. Peki, THE BOYS 4. sezon ne zaman gelecek, başlayacak? The Boys final oldu mu? İşte detaylar…

THE BOYS 4. sezon ne zaman gelecek, başlayacak? The Boys final oldu mu?

Amerikan Senaristler Birliği (WGA) grevi, 2 Mayıs'tan bu yana devam ediyor ve birçok film ve dizi üzerinde ciddi etkilere neden oluyor. "The Boys" 4. sezonunun çekimleri ise, grev başlamadan önce tamamlandı. Peki, THE BOYS 4. sezon ne zaman gelecek, başlayacak? The Boys final oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

THE BOYS 4. SEZON NE ZAMAN GELECEK, BAŞLAYACAK?

Dizi hayranları, 4. sezonunun grevden etkilenmeyeceğini düşünüyorlardı. Dizinin yaratıcısı ve baş yapımcısı Eric Kripke, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "The Boys"un 4. sezonunun, televizyon ve sinema yazarlarının grevini tamamlamadan yayınlanmayacağını duyurdu. Nisan ayında çekimleri tamamlanan dizi için öngörülen en erken geri dönüş tarihi 2024 yılının başlarıydı. Ancak son açıklamalar, 4. sezonunun yayın tarihini daha da ileri bir tarihe taşıyacağını gösteriyor.

THE BOYS FINAL OLDU MU?

Dizinin yaratıcısı Eric Kripke, 4. sezonun son olmadığını açıkladı. Sosyal medyada tartışılan bir dizi hayran spekülasyonunun ardından, "The Boys" dizi sorumlusu Eric Kripke, dizinin dördüncü sezonunun muhtemelen son sezon olmayacağını belirten bir açıklama yaptı.